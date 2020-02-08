Shrek: Sonsuza Dek Mutlu konusu nedir? Shrek: Sonsuza Dek Mutlu seslendirmesi kime ait?

Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi konusu ve seslendiren kişiler merak ediliyor. Bu akşam Kanal D'de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Mike Mitchell oturuyor. 2010 Animasyon ve komedi türündeki filmde yeşil dev Shrek, sevgilisi eşi Fiona ve sevimli eşeğin maceralarını izleyeceğiz. Peki Shrek: Sonsuza Dek Mutlu konusu nedir? Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmini kim seslendirdi?

ŞREK: SONSUZA DEK MUTLU KONUSU NEDİR?

Shrek ve eşi Prenses Fiona, çocukları ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bu mutluluklarına dostları çizmeli kedi, eşek ve eşeğin yavruları da eşlik etmektedir. Zaman tersine dönmüş gibidir. Bu iyi aile babası rolü zamanla Shrek'e sıkıcı gelmeye başlar. Artık, çevresindekileri korkutarak kendinden kaçırdığı eski günlerdeki halinden çok farklıdır. Kendini gerçek bir dev gibi hissettiği günleri çok özleyen Shrek, kötü kalpli Rumpelstilzchen ile bir anlaşma imzalar.

Aslında Rumpelstilzchen, onu oyuna getirmiştir. Shrek anlaşma sonrası kendini farklı bir yerde, farklı bir zamanda bulur. Bu dünyanın kralı Rumpelstilzchen'dir. Ve bu yeni dünyada devler avlanmaktadır. Shrek, prenses Fiona ile hiç karşılaşmamıştır. Üstelik eski dostları da onunla tanıştıklarını hatırlamaz. Shrek'in yeni görevi her şeyi eski haline getirmek ve gerçek aşkı ile dostlarını yeniden kazanmaktır. Bu uğurda birbirinden heyecanlı maceralara atılır.

SHREK FİLMİNİ KİMLER SESLENDİRDİ?

Okan Bayülgen - Shrek

Sezai Aydın - Eşek

Oya Prosçiler - Prenses Fiona

Engin Alkan - Çizmeli Kedi

Özgür Özdural - Rumpelstiltskin

Osman Gidişoğlu - Kral Harold

Rüçhan Çalışkur - Kraliçe Lillian

Boğaçhan Sözmen - Brogan

Sercan Gidişoğlu - Zencefil Adam Kurabiye

Özgür Özdural - Pinokyo

İsmail Yıldız - Kurt

Ali Ekber Diribaş - Doris

Murat Şenol - Mabel

Seslendirme Yönetmeni - Murat Şenol

Seslendirme Stüdyosu - İmaj Stüdyoları