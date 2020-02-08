Blu TV Sokağın Çocukları dizisi nasıl izlenir? Blu TV Sıfır Bir ekibinin yeni dizisi Sokağın Çocukları konusu ne, oyuncuları kimler?

Sokağın Çocukları nasıl izlenir sorusu internet üzerinden yoğun olarak araştırılmaya başladı. Sıfır Bir ekibinin yeni dizisi BluTV üzerinden geçtiğimiz gün yayın hayatına başlaması ile dikkatleri üzerine çekti. Özellikle oyuncu kadrosundaki isimlerle dikkat çeken yapım aynı Sıfır Bir'de olduğu gibi aksiyon dolu sahneleri ile izleyenlerini ekran başına kilitleyecek. Vatandaşlar Sokağın Çocukları hangi kanalda yayınlanıyor, nasıl izlenir sorularına yanıt ararken yapımın BluTV üzerinden yayın hayatına başladığı biliniyor. Peki, Sokağın Çocukları konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte BluTV'nin yeni ve Sıfır Bir tadındaki dizisi ile ilgili merak edilen detaylar…

SOKAĞIN ÇOCUKLARI BLUTV'DE BAŞLADI!

Yönetmenliğini, adını Sıfır Bir ile duyuran Kadri Beran Taşkın'ın üstlendiği ve yine aynı dizinin senaryo ekibinin kaleme aldığı Sokağın Çocukları, yaşadıkları zorlu dünyalarında hayata tutunma ve kendilerini var etme mücadelesi veren, zorluklarla savaşarak büyümeye çalışan gençlerin hikâyesini konu alıyor.

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