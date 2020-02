Survivor 2020 Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında?

Survivor 2020 yarışması kadrosuna yeni eklenen isim Cemal Can Canseven oldu. Bu gelişmenin ardından Cemal Can Canseven ismi sosyal medyada en çok konuşulan konu başlıklarından bir tanesi olurken Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İşte Cemal Can Canseven hakkında merak edilenler…

Türkiye'nin dikkatle izlediği Survivor yarışması için geri sayım başladı. Yarışmacıların ardı ardına belli olduğu Survivor'da Gönüllüler takımı için açıklanan isimler arasında Cemal Can Canseven yer aldı. Youtuber Danla Biliç'in arkadaşı olan ve kimi videolarında da yer alan Cemal Can Canseven bu kez youtube videolarında değil, zorlu parkurları başarıyla tamamlamak için yarışılan Survivor'da karşımıza çıkacak. Peki, Cemal Can Canseven kimdir?

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelen Cemal Can İzmir'de doğup büyüdü ancak aslen Rizeli. Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olan Cemal Can Canseven, birlikte videolar çektiği Danla Biliç'le üniversite yıllarından tanışıyor.

Bir videoda sporcu geçmişinin olduğunu ifade eden Cemal Can Canseven aynı zamanda DJ'lik yapıyor.