Survivor 2020 Derya Can Göçen kimdir? Derya Can Göçen kaç yaşında?

Ekranlara yeni soluk getirecek olan Survivor 2020 ünlüler ve gönüller takımın yarışmacıları belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan programda en çok ünlülerin yarışmacı kadrosu merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından açıkladığı Survivor ünlüler kadrosunda Derya Can Göçen bulunuyor. Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı ünlüler kadrosunda Göçen, serbest dalış şampiyonudur. Hal böyle olunca yarışmanın sıkı takipçileri arama motorlarında Derya Can Göçen kimdir, kaç yaşındadır?'' şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırma yapmaya başladı. Peki Survivor 2020 yarışmacısı Derya Can Göçen kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

DERYA CAN GÖÇEN KİMDİR?

Dünya Serbest Dalış rekortmeni, Milli sporcu'dur. Derya Can Göçen 12 Ekim 1979 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ardından Beden Eğitimi öğretmeni olarak çalışmalarını sürdürmüş, geçmişten günümüze Çanakkale Bölgesi'nde düzenlenmiş olan birçok şampiyonada madalya kazanmıştır.

Henüz 8 yaşındayken atletizm ile spor hayatına adım atmış, Lise döneminde Tekvando ile tanışmış, 2000 Olimpiyatları Kadrosuna dahil olmuştur. İlerleyen süreçte ilginç bir hikaye sonucunda dalış sporu ile tanışmıştır.

Aslında Su altı korkusu olduğunu belirten Milli sporcu bu korkusun yenebilmek adına 15 yaşında iken tüplü dalışa başlamıştır. Daha sonra Çanakkale Dalış okulunda Serbest Dalış takımında olan bir yakınının ısrar etmesi sonucu, serbest dalış sporunu yapmaya karar vermiştir. 21 Eylül 2002 tarihinde, ilk serbest dalış deneyimini gerçekleştirmiş, günümüze kadar ise Serbest dalışta, 5 Dünya rekoru elde eden Milli Sporcu olmuş, ayrıca 40'ın üzerinde Türkiye rekoru kırmıştır. Dünya Şampiyonalarında ise birçok madalyaya sahip isimdir. Bu spor dalında, Ülkemizde Milli takım'a en çok seçilen ve Uluslararası alanda madalya kazanan ilk kadın sporcu unvanının sahibidir.

Tayfun Göçen ile evli olan Milli sporcunun, Derin Helen ve Poyraz Mustafa isimlerinde bir oğlu, bir de kızı vardır.