Survivor 2020 Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında?

Türkiye'nin fenomen yarışma programı Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal ünlüler kadrosuna dahil oldu. Tv8'de yayınlanacak olan Survivor 2020 ünlüler gönüllüler için geri sayım sürerken Acun Ilıcalı kadroya dahil olacak yarışmacıları sosyal medya hesabından paylaştı. Yarışmacılardan dikkat çeken isimlerden Türk manken ve oyuncu Mert Öcal birçok dizi ve filmde rol almıştır. Görgüsüzler dizisindeki Yılmaz karakteriyle yükseliş yapmıştır. PekiSurvivor 2020 Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında?

MERT ÖCAL KİMDİR?

2004 yılında "Best Model of Turkey" ve "Best Model of The World" yarışmasının birincisi oldu.

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

2004 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 "Best Model of The World" yarışmasında da birinci oldu.

Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı

Gamze Özçelik ile birlikte oldu.

2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.

2013 yılında "Bizim Okul" adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.

2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Aşk Yeniden (Ertan) (TV Dizisi) 2015

2013 - Bizim Okul (Murat) (TV Dizisi)

2012 - Mahmut İle Meryem (Sinema Filmi)

2011 - Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi) (TV Filmi)

2011 - Kız Annesi (Yalçın) (TV Dizisi)

2008 - Görgüsüzler (Yılmaz) (TV Dizisi)

2007 - Oyun Bitti (Murat) (TV Dizisi)

2006 - Rüyalarda Buluşuruz (Murat) (TV Dizisi)

2005 - Nehir (TV Dizisi)

2005 - Asla Unutma (Salih) (TV Dizisi)