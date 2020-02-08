Türkiye'nin fenomen yarışma programı Survivor 2020 yarışmacısı Şaziye İvegin Üner ünlüler kadrosuna dahil oldu. Tv8'de yayınlanacak olan Survivor 2020 ünlüler gönüllüler için geri sayım sürerken Acun Ilıcalı kadroya dahil olacak yarışmacıları sosyal medya hesabından paylaştı. Yarışmacılardan dikkat çeken isimlerden Türk kadın basketbolcu Şaziye İvegin Üner, sayısız kez giydiği millî takım formasıyla ülkesinin basketbol takımının başarılarına katkı sağlamıştır. Peki Survivor 2020 Şaziye İvegin Üner kimdir? Şaziye İvegin Üner kaç yaşında?

ŞAZİYE İVEGİN ÜNER KİMDİR?

Şaziye İvegin 8 Şubat 1982 Adana doğumludur. Türk milli kadın basketbolcudur. Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır. Anadolu Üniversitesi'nde İşletme bölümünde okumaktadır.

Eski bir basketbolcunun kızı olan Şaziye, 7. sınıfta iki kız kardeşi ile birlikte basketbola başladı. Üç kız kardeş Adana kulübü BOTAŞ'ta 2 kez Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon oldular. 22 yaşında takımının kaptanlığını üstlenerek ülkedeki en genç kaptan olan kadın basketbolcu oldu. Botaşspor'da geçirdiği 10 başarılı yılın ardından, 7 Mayıs 2004'te Fenerbahçe'ye transfer oldu.

2007-08 sezonu için Montigarda Basket ile anlaştı ve bir sezonu burada geçirdi. Ertesi sezon tekrar KBL'ye döndü ve bu kez Beşiktaş Cola Turka ile sözleşme imzaladı. Daha sonra Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu. Bir süre burada oynadıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndü ve bu kez Galatasaray ile anlaştı. 2009-10 sezonunda Mersin BŞB ile sözleşme imzaladı ve bir sezonu burada geçirdi. Ardından ertesi sezon eski takımı Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2011-12 sezonu başında ses getiren bir transfere imza atarak Galatasaray Medical Park ile anlaştı.

Şaziye, sayısız kez giydiği millî takım formasıyla ülkesinin basketbol takımının başarılarına katkı sağladı. İvegin, Almería, İspanya'da düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan millî takım kadrosunda yer aldı. Millî takımın Avrupa 2.si olduğu EuroBasket Kadınlar 2011'de de katkı sağladı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye kadın millî basketbol takımı kadrosunda yer aldı ve takımın 5. olmasına katkıda bulundu.