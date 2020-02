Survivor ne zaman başlayacak? 2020 Survivor yarışmacı kadrosunda kimler var? İşte belli olan yarışmacılar...

Survivor 2020 için geri sayım devam ederken, gönüllüler ve ünlüler takımı yarışmacıları da teker teker açıklanıyor. Bu sene gönüllüler ve ünlüler takımı konsepti ile ekranlara gelecek olan program, oldukça merak ediliyor. Programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcal, 2020 Survivor yarışmacıları için Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım ve Tayfun Erdoğan gibi isimleri açıkladı. Durum böyle olunca da, 'Survivor yarışmacıları kimler, belli oldu mu?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, 2020 Survivor ne zaman başlayacak, yarışmacıları kimler? Detaylar haberimizde.

SURVIVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor, 16 Şubat 2020 Pazar günü başlayacak.

SURVIVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, yeni sezonda Uğur Pektaş, Ersin Korkut, Tayfun Erdoğan'ın ardından Sercan Yıldırım'ı açıkladı. Bunun dışında kadroya dahil olacak isimler ise şu şekilde;

NİSA BÖLÜKBAŞI (GÖNÜLLÜLER)



Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Nisa Bölükbaşı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

MAKBULE KARABUDAK (GÖNÜLLÜLER)

Makbule Karabudak, pilates eğitmenidir.

MERYEM KASAP (ÜNLÜLER)

1992 doğumlu olan Meryem Kasap milli sporcudur. 28 yaşındaki Milli atlet Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer alacak.



ELİF GÖREN (ÜNLÜLER)



Kasım 1990'da Bursa'da dünyaya gelen Elif Gören, uluslararası atletizm sporcusudur. Akdeniz Oyunları 2018, İslami Dayanışma Oyunları 2017'de ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali 2007'de koşmuş ve ülkemizi temsil etmiştir. Ortaokul çağında spora başlayan ve yaklaşık 15 yıldır spor ile ilgilenen Elif Gören, önce Basketbol oynamış sonra da atletizme geçmiştir. Ailevi sebeplerden dolayı İstanbul'dan Bursa'ya taşınan Elif Gören, antrenör Kemal Şencan ile çocukluk döneminden beri çalışmaktadır.

CEMAL CAN SEVEN (ÜNLÜLER)

1995 yılında dünyaya gelen Cemal Can İzmir'de doğup büyüdü ancak aslen Rizeli. Yeditepe Üniversitesi'nden mezun olan Cemal Can Canseven, birlikte videolar çektiği Danla Biliç'le üniversite yıllarından tanışıyor. Bir videoda sporcu geçmişinin olduğunu ifade eden Cemal Can Canseven aynı zamanda DJ'lik yapıyor.



YASİN OBUZ (ÜNLÜLER)

Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz 32 yaşında ve yarışmaya da İstanbul'dan katılıyor. Hacettepe Üniversitesi Spor Bölümü mezunu olduğu belirtilen Yasin Obuz ticaretle uğraşıyor. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmıştı.

Yasin Obuz, MasterChef'in finaline haftalar kala Batuhan Bayır'la elemeye kalarak yarışmaya veda etmişti.

TAYFUN ERDOĞAN (ÜNLÜLER)

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur.

İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudu. Bir dönem Bursaspor alt yapısında futbol oynadı. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldu.

Uludağ üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunu.

Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı.

TUĞBA MELİS TÜRK (ÜNLÜLER)

Sinema ve dizi oyuncusu Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde dünyaya geldi. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. 21 yaşında Best Model of Turkey 2011 yarışmasında birinci oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile yaşadı.



'Fazilet Hanım ve Kızları' dizisindeki performansıyla dikkat çeken Tuğba Melis Türk, 'Laz Vampir Tirakula' ve 'Kolpaçino: Bomba' filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım attı.

SERCAN YILDIRIM (ÜNLÜLER)



Survivor'ın bir diğer yarışmacısı Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde sırtına geçirdi. İlk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı. Sercan Süper Lig kariyerindeki ikinci maçında, Kasımpaşa deplasmanında, rakip fileleri havalandırdı. O sezon ligde sekiz, kupada üç maçta olmak üzere, toplam 11 kez takımı için ter döken Yıldırım, 2008-09 sezonunda ise Bursaspor'un 9 numaralı formasını 18 yaşında giymeyi başardı. 2011-12 sezonunun yaz transfer döneminin son gününde 3 milyon € + futbolcu Musa Çağıran'a karşılık Bursaspor'dan Galatasaray'a transfer olduğu açıklandı.

Sercan Yıldırım 2012-2013 sezonunun devre arasında Sivasspor'a kiralandı. 2013-2014 sezonun başında Galatasaray kadrosunda düşünülmeyen Sercan Yıldırım, PTT 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor'a 1 yıllığına kiralandı.

2013-14 devre arasında ise kadrosuna eski oyuncularından Volkan Şen'i katan Bursaspor, şampiyonluk döneminde takımın en iyi ikilisini tekrar buluşturdu ve Sercan'ı da 21 Ocak 2014 tarihinde satın alma opsiyonuyla kiraladığını belirtti.

2014-15 sezonunda Galatasaray'a dönen Sercan, Engin Baytar, Sabri Sarıoğlu, Lucas Ontivero, Endoğan Adili, Kaan Baysal, Emmanuel Eboué, Yiğit Gökoğlan, Dany Nounkeu ve Gökhan Zan ile birlikte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Cesare Prandelli tarafından kadroya alınmadı.

13 Ağustos 2015 tarihinde Bursaspor'un resmi internet sitesinde Sercan Yıldırım'ın satın alma opsiyonlu olarak Galatasaray'dan 1 sezonluğuna kiralandığı bilgisi verildi.

1. Lig ekiplerinden Giresunspor, 31 Ocak 2019'da Sercan Yıldırım'ı yarım sezonluğuna kadrosuna kattığını açıkladı. Sercan Yıldırım son olarak Fatih Karagümrük ile anlaşma imzaladı.