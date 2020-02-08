TV8'de yayınlanacak olan Survivor 2020 yarışması için geri sayım başladı. Yeni sezona bomba bir giriş yapacak olan programında ünlüler ve gönüllüler kıyasıya rekabet edecek. Programın sıkı takipçileri ünlüler kadrosuna yer alan Parviz Abdullayev hakkında detaylı bilgiye erişmek istiyor. Profesyonel kick boksçu evli ve 2 çocuk babasıdır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar skeçleriyle popülerliği artmıştır. Peki Survivor 2020 yarışmacısı Parviz Abdullayev kimdir? Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR 2020 YARIŞMACISI PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğdu. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den beri "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var. Genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i boksta eğitiyor.