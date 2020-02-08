Survivor ünlüler gönüllüler yarışmacı kadrosunda kimler var? Survivor 2020 ne zaman başlıyor?

Bu yıl da daha önceden olduğu gibi Şubat ayında ilk bölümüyle ekrana gelecek olan Survivor yarışması için heyecan dorukta. İlk bölümünden finale kadar ilgiyle takip edilen Survivor yarışmasının başlama tarihi merakla araştırılıyor. Bu bağlamda Şubat ayının ilk haftası itibarıyla en çok merak edilen konu başlıkları arasında "Survivor 2020 ne zaman başlayacak, yarışmacıları kimler?" soruları yer alıyor. İşte programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından duyurulan Survivor başlama tarihi ve yarışmacı kadrosu…

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zor yaşam şartları altında, birbirinden farklı parkurlarda mücadelenin yaşanacağı Survivor 2020, 16 Şubat 2020 tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelecek.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda şu ana kadar açıklanan isimler:

Ersin Korkut

Uğur Pektaş

Sercan Yıldırım

Yasin Obuz

Cemal Can Canseven

SURVİVOR 2020 İLE İLGİLİ DETAYLAR VE AÇIKLANAN YARIŞMACILARLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER HABERİMİZİN DETAYLARINDA…