Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Survivor ünlüler gönüllüler yarışmacı kadrosunda kimler var? Survivor 2020 ne zaman başlıyor?

ünlüler gönüllüler yarışmacı kadrosunda kimler var? Survivor 2020 ne zaman başlıyor?

Ekranların fenomen yarışması , 2020 sezonunda ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bu yıl ünlüler ve gönüllüler konsepti ile ekrana gelecek olan Survivor’da yarışmacılar belli oluyor. Acun Ilıcalı tarafından 2020 Survivor yarışmacıları teker teker açıklanırken programın sıkı takipçileri açıklanan isimleri merak ediyor. Şimdiye kadar duyurulan isimler arasında Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Yasin Obuz, Cemal Can Canseven gibi isimler yer alıyor. Peki bu isimlerin arasına yeni katılacak kişiler ne zaman belli olacak? ? İşte merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 8.2.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 11:35 ABONE OL
Survivor ünlüler gönüllüler yarışmacı kadrosunda kimler var? Survivor 2020 ne zaman başlıyor?

Bu yıl da daha önceden olduğu gibi Şubat ayında ilk bölümüyle ekrana gelecek olan yarışması için heyecan dorukta. İlk bölümünden finale kadar ilgiyle takip edilen Survivor yarışmasının başlama tarihi merakla araştırılıyor. Bu bağlamda Şubat ayının ilk haftası itibarıyla en çok merak edilen konu başlıkları arasında ", yarışmacıları kimler?" soruları yer alıyor. İşte programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı tarafından duyurulan Survivor başlama tarihi ve yarışmacı kadrosu…

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Zor yaşam şartları altında, birbirinden farklı parkurlarda mücadelenin yaşanacağı Survivor 2020, 16 Şubat 2020 tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelecek.

SURVİVOR 2020 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2020 yarışmacı kadrosunda şu ana kadar açıklanan isimler:

  • Ersin Korkut
  • Uğur Pektaş
  • Sercan Yıldırım
  • Yasin Obuz
  • Cemal Can Canseven

SURVİVOR 2020 İLE İLGİLİ DETAYLAR VE AÇIKLANAN YARIŞMACILARLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER HABERİMİZİN DETAYLARINDA…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor ünlüler gönüllüler yarışmacı kadrosunda kimler var? Survivor 2020 ne zaman başlıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN