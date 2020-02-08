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Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter?

Türkiye televizyonlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Olmak İster bu akşamki bölümü ile ekranlara damgasını vurdu. Başarılı oyuncu 'nun sunumu ile en çok sevilen ve en çok izlenen yarışma programı olan yarışmasında bu hafta sorusunun yanıtı merak edildi. Haberimizin detaylarından " Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter?" sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter? Milyoner sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 8.2.2020 22:15 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 22:17 ABONE OL
Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı tan hecesiyle biter?

Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter?

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Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter?
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