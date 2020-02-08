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Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter?
Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter?
Türkiye televizyonlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşamki bölümü ile ekranlara damgasını vurdu. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile en çok sevilen ve en çok izlenen yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu hafta sorusunun yanıtı merak edildi. Haberimizin detaylarından " Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter?" sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter? Milyoner sorusunun cevabı!
Giriş Tarihi: 8.2.2020 22:15Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 22:17ABONE OL
Türkiye'yle kara sınırı olan ülkelerden kaç tanesinin Türkçedeki adı "tan" hecesiyle biter?