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20. bölüm herkesi şoke eden hareket! Kuzey Yıldızı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan 20. Bölüm geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Romantik komedi türündeki yapım her hafta olduğu gibi dün akşam da izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmayı başarırken Kuzey ve ailesinin büyük aşkı Yıldız’ı istemeye gelmesi ve yaşanan atışmalar tüm izleyenleri kahkahaya boğdu. Bunun üzerine ise haftaya yaşanacak olan olaylar merak konusu haline geldi. Peki, Kuzey Yıldızı 20. Bölüm neler oldu? Show TV tarafından Kuzey Yıldızı 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.2.2020 12:29 ABONE OL
Kuzey Yıldızı 20. bölüm herkesi şoke eden hareket! Kuzey Yıldızı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzey Yıldızı 20. Bölüm dün akşam izleyicisiyle buluştu. Pazar günlerinin en çok izlenen dizileri arasında yerini alan yapımda bir sonraki hafta neler yaşanacağı da merak konusu haline geldi. Dizinin sıkı takipçileri internet üzerinden Kuzey Yıldızı İlk Aşk 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusuna yanıt ararken hazırladığımız haberimizde dizide dün akşam yaşanan olayların özetine de ulaşabilirsiniz. Peki, Kuzey Yıldızı 20. Bölüm neler oldu? Fragman Show Tv tarafından yayınlandı mı?

KUZEY YILDIZI 20. BÖLÜM ŞOKE EDEN SAHNE!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. Bölüm (8 Şubat 2020 Cumartesi) Yıldız'dan (Aslıhan Güner) herkesi şoke eden hareket | Video

Sonunda Kuzeyle Yıldız aşkı, ailelerin de onayını alacaktır. İki aşık, son derece heyecanlıdır, tüm hazırlıklarını yaparlar. Aralarındaki büyük engellerden biri, nihayet tarih olacaktır. Fakat talihsiz aşıklarımızın engelleri, sandıklarından daha da büyüktür. Ama bu, onların vazgeçeceği anlamına gelmeyecektir.

Kuzey, Yıldız'a kavuşmak için her yolu denerken bir şeyi gözden kaçırdığını fark eder. Onu her zaman koşulsuz seven, hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen biricik kızının, ondan bir isteği vardır. Kuzey bunu kabul etmese de sonunda herkesin aynı anda olacağı bir plan yapar. Ama ondan önce Kuzey, Yıldız'ına kavuşacaktır.

İki aşığımız sonunda hayalini kurdukları tatile çıkmışlardır. Hayallerinde birkaç değişiklik olsa da önemi yoktur. Sonunda herkesten uzaktadırlar. Fakat hiçbir zaman, talihsiz aşıklarımızın hayallerinin ömrü, bir kelebeğinki kadar bile olmamıştır. Yine öyle olur. Kuzey, Yıldız ve onların daimi destekçileri tahmin bile edemedikleri bir belanın ortasında kalmışlardır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 21. son bölüm fragmanı yayınlandı | Video

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