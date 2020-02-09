Kuzey Yıldızı 20. bölüm herkesi şoke eden hareket! Kuzey Yıldızı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 20. Bölüm (8 Şubat 2020 Cumartesi) Yıldız'dan (Aslıhan Güner) herkesi şoke eden hareket | Video

Sonunda Kuzeyle Yıldız aşkı, ailelerin de onayını alacaktır. İki aşık, son derece heyecanlıdır, tüm hazırlıklarını yaparlar. Aralarındaki büyük engellerden biri, nihayet tarih olacaktır. Fakat talihsiz aşıklarımızın engelleri, sandıklarından daha da büyüktür. Ama bu, onların vazgeçeceği anlamına gelmeyecektir.

Kuzey, Yıldız'a kavuşmak için her yolu denerken bir şeyi gözden kaçırdığını fark eder. Onu her zaman koşulsuz seven, hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen biricik kızının, ondan bir isteği vardır. Kuzey bunu kabul etmese de sonunda herkesin aynı anda olacağı bir plan yapar. Ama ondan önce Kuzey, Yıldız'ına kavuşacaktır.

İki aşığımız sonunda hayalini kurdukları tatile çıkmışlardır. Hayallerinde birkaç değişiklik olsa da önemi yoktur. Sonunda herkesten uzaktadırlar. Fakat hiçbir zaman, talihsiz aşıklarımızın hayallerinin ömrü, bir kelebeğinki kadar bile olmamıştır. Yine öyle olur. Kuzey, Yıldız ve onların daimi destekçileri tahmin bile edemedikleri bir belanın ortasında kalmışlardır.