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Son Dakika Haberi: 2020 yarışmacılarını açıkladı! Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimler yarışacak?

'nin dikkat çeken yarışması ile ilgili son dakika haberi geldi. Survivor 2020 yarışmacıları belli oldu! Ekranların fenomen yarışması Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler takımı yarışmacıları açıklandı. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan rekabeti ile izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışma, bu yıl da daha önce denenmiş bir konsept olan ünlüler-gönüllüler ile izleyici karşısına çıkacak. Programın yapımcısı ve sunucusu Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı. Ersin Korkut, Uğur Pektaş, , Yasin Obuz, Cemal Can Canseven tanınmış isimlerin yer alacağı Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor 2020 yarışmacıları kimler? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.2.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 09:15 ABONE OL
Son Dakika Haberi: 2020 Survivor yarışmacılarını Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimler yarışacak?

'de televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2020 bu yıl da Şubat ayında seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Her sezon getirdiği birbirinden farklı konsept ile izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yarışma ile ilgili geri sayım devam ederken, programın yapımcısı ve sunucusu sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımı ile 'Survivor 2020 ünlüler gönüllüler yarışmacı kadrosunu açıkladı. Ersin Korkut, Uğur Pektaş, , Yasin Obuz, Cemal Can Canseven tanınmış isimlerin yer alacağı Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor 2020 yarışmacıları kimler? İşte detaylar…

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR? GÖNÜLLÜLER VE ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Zor yaşam şartları altında, birbirinden farklı parkurlarda mücadelenin yaşanacağı Survivor 2020, 16 Şubat 2020 tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelecek. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Ünlüler ve Gönüllüler takımının tam kadrosunu paylaştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Survivor'a katılacak yarışmacılar merak konusu oldu.

İşte Ünlüler ve Gönüllüler kadrosunun tüm yarışmacıları;.

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Son Dakika Haberi: 2020 Survivor yarışmacılarını Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimler yarışacak?
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