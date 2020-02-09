Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Survivor Parviz Abdullayev kimdir? 2020 Survivor yarışmacısı Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?

Survivor kimdir? 2020 Survivor yarışmacısı , nereli?

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2020'nin kadrosunu açıklamasından sonra ismi de oldukça araştırılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2020 yarışması için geri sayım sürerken ünlüler ve gönüller kadrosu tek tek belli oldu. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle yeni sezona bomba bir giriş yapacak olan yarışmada gönüllüler ve ünlüler kıyasıya rekabet edecek. Yarışmacı kadrosundan şüphesiz dikkat çeken isim arasında yer alan Parviz Abdullayev hayatı ve biyografisi ise araştırılıyor. Profesyonel kickboksta altı kez dünya şampiyonu olan ? Survivor 2020 yarışmacısı ve nerelidir?

Giriş Tarihi: 9.2.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 10:16 ABONE OL
Survivor Parviz Abdullayev kimdir? 2020 Survivor yarışmacısı Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?

TV8'de yayınlanacak olan Survivor 2020 yarışması için geri sayım başladı. Yeni sezona bomba bir giriş yapacak olan programında ünlüler ve gönüllüler kıyasıya rekabet edecek. Programın sıkı takipçileri ünlüler kadrosuna yer alan Parviz Abdullayev hakkında detaylı bilgiye erişmek istiyor. Profesyonel kick boksçu evli ve 2 çocuk babasıdır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar skeçleriyle popülerliği artmıştır. Peki Survivor 2020 yarışmacısı Parviz Abdullayev kimdir? Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR 2020 YARIŞMACISI PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğdu. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den beri "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var. Genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i boksta eğitiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor Parviz Abdullayev kimdir? 2020 Survivor yarışmacısı Parviz Abdullayev kaç yaşında, nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN