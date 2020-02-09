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konusu nedir, oyuncuları kimler? Zorlu Operasyon filmi bu akşam Atv'de!

Bu akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan filmi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Aksiyon dolu sahneleriyle hafta sonu televizyon karşısında keyifli dakikalar geçirmek isteyen vatandaşlar için ekranlara gelecek olan yapım narkotik şubede görev yapmakta olan beş polisin peşinde olduğu suçluyla alakalı kanıt toplama maceralarını konu alıyor. Peki, Zorlu Operasyon filmi konusu nedir? Bu akşam Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Zorlu Operasyon oyuncuları kimler? İşte merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 9.2.2020 17:42 ABONE OL
Zorlu Operasyon konusu nedir, oyuncuları kimler? Zorlu Operasyon filmi bu akşam Atv'de!

Atv ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan aksiyon filmi Zorlu Operasyon konusu ve oyuncuları ile birçok vatandaşın araştırma konusu haline geldi. Henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için ekranlara gelecek olan yapım beş polisin bir suçluya yakınlaşabilmeleri ve kanıt toplayabilmeleri için başlarından geçen olayları konu alıyor. Peki, Atv ekranlarında yayınlanacak olan Zorlu Operasyon konusu nedir? Zorlu Operasyon filmi oyuncuları ve hakkında merak edilen tüm detaylar için haberimizin devamını ziyaret ediniz…

ZORLU OPERASYON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Narkotik şubede görev yapan beş polis, peşinde oldukları suçluya yaklaşmak ve kanıt toplamak için sıradan bir tavuk restoranında kamufle olurlar. Burada tıpkı garson ve aşçı gibi çalışmaya başlayan polisler hesapta olmayan işler ile karşılaşırlar. Yaptıkları tarif beğenilince gizlenmek için girdikleri restoran bir anda ülkede çok büyük popülerlik kazanır. Operasyonun gizliliğini korumak ve suçluları yakalamak sandıklarından daha zor olacaktır.

ZORLU OPERASYON FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ryu Seung Ryong, Lee Hanee, Gong Myung, Shin Ha Kyun

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