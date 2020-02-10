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87.bölüm fragmanı izle: Koçovalı kadınları hapiste! Çukur son bölümde neler oldu?

Ekranların fenomen dizisi 87.bölümüyle bu akşam Show TV’de yayınlanacak. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi 3.sezonuyla fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur'u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Heyecan dolu yeni bölümde mahalle halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç'ın hayatına karşılık para ödülü koyacak. Bu akşam ekrana gelecek olan dizinin 87.bölümünde Karaca ve Azer arasında sürpriz yakınlaşma olacak. Peki fragmanında neler oluyor? İşte fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 10.2.2020 15:39 ABONE OL
Çukur 87.bölüm fragmanı izle: Koçovalı kadınları hapiste! Çukur son bölümde neler oldu?

yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de izleyicisiyle buluşacak. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Öner Erkan'ın rol aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında şok gelişmeler yaşanıyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Çukur 87.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Çağatay bütün gücüyle Çukur'un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkilenecek. Peki fragmanında neler oluyor? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları…

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Çukur 87.bölüm fragmanı izle: Koçovalı kadınları hapiste! Çukur son bölümde neler oldu?
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