Çukur 87.bölüm fragmanı izle: Koçovalı kadınları hapiste! Çukur son bölümde neler oldu?

Çukur yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de izleyicisiyle buluşacak. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Öner Erkan'ın rol aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında şok gelişmeler yaşanıyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Çukur 87.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Çağatay bütün gücüyle Çukur'un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkilenecek. Peki Çukur 87.bölüm fragmanında neler oluyor? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları…