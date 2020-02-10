Survivor 2020 yarışmacısı Uğur Pektaş kimdir? Daha önce de Survivor'a katılan oyuncu Uğur Pektaş kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020 ünlüler ve gönüller takımın yarışmacıları belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan programda en çok ünlüler kadrosu merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından açıkladığı Survivor ünlüler kadrosunda oyuncu Uğur Pektaş bulunuyor. Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı ünlüler kadrosunda Uğur Pektaş kendine olan güveniyle karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca yarışmanın sıkı takipçileri arama motorlarında Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşındadır?'' şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırma yapmaya başladı. Peki Survivor 2020 yarışmacısı Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Pektaş 13 yaşındayken anne-babası boşandı. Küçük yaşlardan itibaren uzak doğu sporlarıyla ilgilenmeye başlayan eski oyuncu Tai-chi, Aikido gibi dövüş sanatlarıyla uğraştı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik bölümünden mezun olan Uğur Pektaş, 2005 yılında Kanal D ekranlarında ilk kez yayınlanan Survivor yarışmasında birinci oldu. Yarışmadan sonra oyuncu olmaya karar veren Uğur Pektaş, 2005-2014 yılları arasında oyunculuk hayatına devam etti.

Arka Sokaklar dizisinde oynarken rol arkadaşı Gamze Özçelik ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Murathan adında bir oğulları dünyaya gelen çift 2011 yılında boşanma kararı aldılar. 2014 yılında Arka Sokaklar dizisinden ayrılan oyuncu bugüne kadar herhangi bir dizi veya filmde rol almamıştı. Survivor 2020 yarışması ile tekrar gündeme gelen eski oyuncunun yarışma programında nasıl bir performans göstereceği izleyiciler tarafından merak ediliyorUğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.

2005 yılında Kanal D'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.

Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde iseZafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.

Uğur Pektaş'ın Hac organizasyonu yapan şirketi de vardır.

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşanmıştır.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ :

2005 - Düşler ve Gerçekler

2006 - Kuşdili

2006 – 2014 - Arka Sokaklar