Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden anlar! Tüm sosyal medya bu yarışmacıyı konuşuyor...

Kim Milyoner Olmak İster programının dün akşam yayınlanana bölümünde bir izleyicinin joker kullanarak cevapladığı soru sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. "Bugünden sonra gelecek ilk gün" anlamında gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? Sorusuna cevap veremeyen yarışmacı seyirci jokerinden yararlanmak isteyince tüm izleyenler şoke oldu. Genç kadın yaptığı bu hareket ile izleyicileri şaşkına çevirirken her hafta milyonlarca kişi tarafından izlenmeye devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşanan bu anlar özellikle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar…

ÖYLE BİR SORUDA JOKER KULLANDI Kİ...

Dün akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacının "Bugünden sonra gelecek ilk gün" anlamında gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? sorusunda joker kullanması ile gündeme geldi. İşte programda yaşanan o anlar...