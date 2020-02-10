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Kim Olmak İster'de şoke eden anlar! Tüm bu yarışmacıyı konuşuyor...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi yarışması Kim Olmak İster programının dün akşam yayınlanan bölümünde bir yarışmacı tüm izleyenleri şaşkına çevirdi. Genç kadının "Bugünden sonra gelecek ilk gün" anlamında gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? Sorusuna cevap verememesi ve seyirci jokerini kullanması özellikle de sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmasına neden oldu. Atv ekranlarında yayınlanmaya devam eden yarışma Kim Milyoner Olmak İster her hafta milyonlarca kişi tarafından izlenmeye devam ediyor. İşte geçtiğimiz akşam ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında kendisine sorulan o soruda seyirci jokerini kullanarak sosyal medyada gündeme gelen o anlar…

Giriş Tarihi: 9.2.2020 10:49 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 08:48 ABONE OL
Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden anlar! Tüm sosyal medya bu yarışmacıyı konuşuyor...

Kim Olmak İster programının dün akşam yayınlanana bölümünde bir izleyicinin joker kullanarak cevapladığı soru sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. "Bugünden sonra gelecek ilk gün" anlamında gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? Sorusuna cevap veremeyen yarışmacı seyirci jokerinden yararlanmak isteyince tüm izleyenler şoke oldu. Genç kadın yaptığı bu hareket ile izleyicileri şaşkına çevirirken her hafta milyonlarca kişi tarafından izlenmeye devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşanan bu anlar özellikle sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar…

ÖYLE BİR SORUDA JOKER KULLANDI Kİ...

Dün akşam yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacının "Bugünden sonra gelecek ilk gün" anlamında gelen kelimenin doğru yazılışı nasıldır? sorusunda joker kullanması ile gündeme geldi. İşte programda yaşanan o anlar...
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Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden anlar! Tüm sosyal medya bu yarışmacıyı konuşuyor...
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