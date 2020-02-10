Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak kimdir, kaç yaşında? Magazin gündeminde bir süredir birlikte olan ve 9 Şubat'ta nikah masasına oturan Merve Özbey Kenan Koçak düğününü konuşuluyor. Demet Akalın, Danla Biliç, Özlem Yıldız, İrem Derici gibi birçok ünlü ismin katıldığı düğünde gözler Özbey'in eşindeydi. Duman ve Helal Ettim şarkılarıyla zirveye yerleşen ünlü şarkıcının düğünü sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Peki İstanbul doğumlu Kenan Koçak kimdir, kaç yaşında? Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ne iş yapıyor?