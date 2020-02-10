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filmi konusu ne oyuncuları kimler? oyuncu kadrosunda kimler var?

Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam Star TV’de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Taylor Hackford oturuyor. 2013 Aksiyon ve suç türündeki filmde soğukkanlı bir hırsız olan Parker'ın önderlik ettiği grubun soygunuyla olaylar başlar. Donald Westlake'in uzun soluklu roman serisinden uyarlanan film, işinde 'merhametiyle' ün yapmış hırsız Parker'ı odak noktasına alıyor. Peki konusu ne, oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 10.2.2020 16:47 ABONE OL
Parker filmi konusu ne oyuncuları kimler? Parker filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Parker konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Aksiyon ve suç türündeki film 2013 yılında vizyona girmiş efsane filmler arasında yerini alıyor. Filmde Donald Westlake'in uzun soluklu roman serisinden uyarlanan film, işinde 'merhametiyle' ün yapmış hırsız Parker'ı odak noktasına alıyor. Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle ekrana gelecek olan film vizyonda kaldığı sürede çok iyi hasılat yapmıştı. Peki Parker filmi oyuncuları ve konusu nedir? İşte Parker filmi hakkında merak edilen tüm detaylar…

PARKER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Parker, bildiklerinizden farklı bir hırsız. Onun ahlaki değerleri var, fakirden zaten çalmıyor ve mecbur kalmadıkça kimsenin canını yakmıyor. Fakat adam öldürmeyi sevmeyen, işini mümkün mertebe kansız yollardan çözmeyi seven Parker'a beraber soygun yaptıkları ekip arkadaşları büyük bir kazık atınca işin rengi değişiyor!

Ne kadar merhametli olsa da, şimdi sıra kendi yöntemleriyle intikam almakta. Üstelik bol suç ve aksiyon dolu macerada yalnız da değil. Paraya ihtiyacı olan güzel emlakçı Leslie, bir mücevher soygunu planıyla karşısına çıkıyor ve Parker'ı bu planı uygulamaya ikna ediyor!

PARKER OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham – Parker

Jennifer Lopez – Leslie Rodgers

Michael Chiklis – Melander

Wendell Pierce – Carlson

Clifton Collins Jr. – Ross

Bobby Cannavale – Jake Fernandez

Patti LuPone – Ascension

Carlos Carrasco – Norte

Micah Hauptman – August Hardwicke

Emma Booth – Claire

Nick Nolte – Hurley

Daniel Bernhardt – Kroll

Dax Riggs – Kendisi

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Parker filmi konusu ne oyuncuları kimler? Parker filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
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