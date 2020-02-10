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sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat sıralamasında kim birinci oldu?

Medya gündemini takip edenler sonuçlarının birincisini merak ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Show TV’de Salako, Fox TV’de Savaşçı, Star TV’de Güvercin dizisi, ATV’de Zorlu Operasyon, Kanal D’de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yer aldı. Pazar akşamı ekrana gelen dizi ve filmler reyting sonuçlarında zirveye yerleşmek için kıyasıya mücadele etti. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken geçen hafta Total'de Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı zirveyi kaptı. Güvercin dizisi ise onuncu sırada yer aldı. Peki 9 Şubat açıklandı mı? sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi yapım izlendi?

Giriş Tarihi: 10.2.2020 09:40 ABONE OL
Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu?

sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Pazar akşamı ekranlara Show TV'de Salako, Fox TV'de Savaşçı, Star TV'de Güvercin dizisi, ATV'de Zorlu Operasyon, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 geldi. Dizi ve filmlerin sıkı takipçileri '' 9 Şubat açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta Savaşçı dizisi birinci olurken, Güvercin dizisi ise onuncu sırada yer almıştı. Televizyon izleyicileri takip ettikleri filmlerin ve dizilerin sıralamasını merak ediyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat Güvercin, Savaşçı reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 9 ŞUBAT

Reyting sonuçları anbean takip ediliyor. Haberimizde, 9 Şubat Savaşçı, Güvercin reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu?
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