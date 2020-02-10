Reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları güncel olarak takip ediliyor. Pazar akşamı ekranlara Show TV'de Salako, Fox TV'de Savaşçı, Star TV'de Güvercin dizisi, ATV'de Zorlu Operasyon, Kanal D'de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 geldi. Dizi ve filmlerin sıkı takipçileri '' 9 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz hafta Savaşçı dizisi birinci olurken, Güvercin dizisi ise onuncu sırada yer almıştı. Televizyon izleyicileri takip ettikleri filmlerin ve dizilerin sıralamasını merak ediyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Şubat Güvercin, Savaşçı reyting sonuçları sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 9 ŞUBAT

Reyting sonuçları anbean takip ediliyor. Haberimizde, 9 Şubat Savaşçı, Güvercin reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.