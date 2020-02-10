Sefirin Kızı 8.bölüm fragmanı yayınlandı! Nare, Barselona'ya kaçıyor! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

Sefirin Kızı 8.bölümüyle bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Yeni bölüm öncesi fragmanı izleyenler Nare'nin Barselona'ya kaçmasıyla şoke olur. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Akın çok geçmeden Nare'nin Barselona'da olduğunu öğrenir. Heyecan dolu bölümde Akın, polis tarafından arandığı için, sahte pasaport alıp Barselona'ya gitmenin yollarını arar. Gerek oyuncu kadrosu gerek konusuyla izleyenleri ekrana kilitleyen Sefirin Kızı fragmanı izleyenler ve tekrardan izlemek isteyenler için haberimizde! Peki Sefirin Kızı 8.bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar