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Survivor 2020 kimdir, kaç yaşında? ?

TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor 2020'nin kadrosu açıklandı. En dikkat çeken isimlerden biri de oldu. Survivor'da en çok ünlüler kadrosu merak ediliyor. Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından açıkladığı Survivor ünlüler kadrosunda Barış Murat Yağcı bulunuyor. Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı ünlüler kadrosunda Yağcı kendine olan güveniyle karşımıza çıkıyor. Hal böyle olunca yarışmanın sıkı takipçileri arama motorlarında , kaç yaşındadır?’’ şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırma yapmaya başladı. Peki Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Giriş Tarihi: 10.2.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 09:41 ABONE OL
Survivor 2020 Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Barış Murat Yağcı nereli?

Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı kimdir? TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2020 ünlüler gönüller kadrosu belli oldu. Her sene farklı yarışmacılarla heyecan yaratan yarışmanın bu seneki kadrosunda birçok ünlü isim bulunuyor. Bunlardan en çok merak edilen isim ise şüphesiz Barış Murat Yağcı oldu. İzmir doğumlu ünlü oyuncu Best Model of Turkey yarışmasına katılmış ve birinci seçilmişti. Survivor yarışmacılarının iddialı isimlerinden Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, aslen nerelidir?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk dizisi olan Kocamın Ailesi'yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.

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