Survivor 2020 yarışmacısı Tuğba Melis Türk kimdir? 2020 Survivor Tuğba Melis Türk kaç yaşında ve nereli?

Survivor 2020 yarışmacısı Tuğba Melis Türk kimdir? TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışmanın ünlüler ve gönüllüler kadrosu merak ediliyor. Her sene farklı konsept ve yarışmacılarla karşımıza çıkan Survivor 2020 kadrosuna Best Model of Turkey birincisi Tuğba Melis Türk dahil oldu. Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu birçok dizi ve filmde rol almıştı. Peki Survivor 2020 yarışmacısı Tuğba Melis Türk kimdir? Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nerelidir? Kendine has tarzıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Tuğba Melis Türk, 1990 yılında Bulgaristan'da doğdu. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan ve birinci olan Tuğba Melis Türk, ilk oyunculuk deneyimini 2004 yılında Büyük Buluşma dizisi ile yaşadı.

Kaçak, Şimdi Onlar Düşünsün, Merhamet, Hatasız Kul Olmaz, Sana Bir Sır Vereceğim, Leyla ile Mecnun, Krem, Adını Feriha Koydum, Uygun Adım Aşk, Sevgili Düşmanım, Annem, Senin Uğruna, Arka Sokaklar ve Bez Bebek dizilerinde rol aldı.

Tuğba Melis Türk; Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Nazan Kesal ve Deniz Baysal ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde de rol aldı.

Tuğba Melis Türk; Laz Vampir Tirakula ve Kolpaçino: Bomba filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım attı.