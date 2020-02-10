Zalim İstanbul 30.bölüm fragmanı izle: Nedim intikam peşinde! Zalim İstanbul son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları heyecan dolu bölümleriyle ekrana gelen yapımın bu haftaki bölümünde Nedim'in hesaplaşma sahnesi damga vuracak. Bu akşam ekrana gelecek 30.bölümde Şeniz durumu kontrol altına almaya çalışırken, Cenk ve Nedim için ise iş birliği yapmaktan başka çare yoktur. Peki Zalim İstanbul 30.bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

ZALİM İSTANBUL 30.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Şeniz oğlunu kaybetmeyi göze alamaz ve kokteyl gecesi Cemre'yi susturur. Cenk onunla konuşmak isteyen Cemreyi aramaktadır, bu durum Nedim'in de dikkatini çeker. Şenizin planı umduğu gibi ilerlemez. Cenk Cemre'nin yokluğunun izini sürerken Nedim cep telefonuna gelen mesaj ile şok olur.

Seher ise yıkılmış kızından bir haber alabilmek için çaresiz beklemekteyken, Civan Damla ile birlikte harekete geçer. Civan'ın telaşı onlar için beklenmeyen bir tehlikeye sebep olur.

Şeniz durumu kontrol altına almaya çalışırken, Cenk ve Nedim için ise iş birliği yapmaktan başka çare yoktur.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nedim, kasten yaralama suçuyla yargılandığı mahkemeden Şeniz'in ifadesi ile ceza almadan kurtulur. Nedim mahkemeden çıkar çıkmaz intikama giden yolda çok daha sağlam ve emin adımlarla ilerlemeye devam eder. Cemre, Cenk ve Nedim'in kardeş olduğunu eline geçen DNA raporu ile öğrenir. Nedim'in intikam yolunda gözünü karartması ve tüm aileye savaş açması, Cenk'i çileden çıkarır.