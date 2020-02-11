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Babil 5. Bölüm fragmanı yayınlandı! Babil yeni bölümde ile ’ın ortaklığı sonrasında Süleyman…

Merakla beklenen yayınlandı. Star Tv’nin beğenilerek izlenen dizisi, sürükleyici hikayesi ve başarılı oyunculukları ile yayınlandığı ilk günden itibaren sevilmeye başlandı. Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini ise ’ın yaptığı dizinin başrollerinde; Mesut Akusta, Aslı Enver, Birce Akalay, , ve gibi isimler yer alıyor. Dizinin geçtiğimiz haftaki son bölümünde; her şeyi göze alıyor ve oğlunu kurtarmak için ne gerekiyorsa yapıyor. Eda ise İrfan’ı kaybetme korkusu sebebi ile Egemen’e elini uzatmış ve işler karışmıştı. Öte yandan , İrfan’ı daha çok görebilmek için yanına olacak adımlar atmaktadır. Dizinin son bölümünün ardından merakla beklenen Babil 5.bölüm fragmanı da yayınlandı. Buna göre; Babil yeni bölümde İrfan ile İlay’ın ortaklığı sonrası Süleyman ne yapacak?

Giriş Tarihi: 11.2.2020 14:02 ABONE OL
Babil 5. Bölüm fragmanı yayınlandı! Babil yeni bölümde İrfan ile İlay’ın ortaklığı sonrasında Süleyman…

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Babil yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her yeni bölümünde yeni olayların meydana geldiği dizide başarılı oyuncuları ve sürükleyici konusu ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Dizinin son bölümünde yine olaylar üst üste gelmiş, İrfan oğlunu kurtarmak için her şeyi göze almıştır. Peki; Babil yeni bölümde neler olacak? Merakla beklenen Babil 5.bölüm fragmanı yayınlandı.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan her şeyi göze alıyor!

İrfan, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze aldı ama artık başında yeni bir dert daha var, İlay. Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla büyük bir hata yapınca Egemen elini uzatıyor.

Hakan'a bildirdiği haddin bedelini ödemek zorunda kalan Ayşe, İrfan'la bir kere daha karşı karşıya geliyor. İrfan, İlay'ı Babil'den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret'in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor.

BABİL 5.BÖLÜM FRAGMAN

Babil 5. Bölüm (14 Şubat 2020 Cuma) Şoke eden arkadaş darbesi! | Video

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