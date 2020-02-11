Babil 5. Bölüm fragmanı yayınlandı! Babil yeni bölümde İrfan ile İlay’ın ortaklığı sonrasında Süleyman…

Star Tv ekranlarının sevilen dizisi Babil yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her yeni bölümünde yeni olayların meydana geldiği dizide başarılı oyuncuları ve sürükleyici konusu ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Dizinin son bölümünde yine olaylar üst üste gelmiş, İrfan oğlunu kurtarmak için her şeyi göze almıştır. Peki; Babil yeni bölümde neler olacak? Merakla beklenen Babil 5.bölüm fragmanı yayınlandı.

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan her şeyi göze alıyor!



İrfan, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze aldı ama artık başında yeni bir dert daha var, İlay. Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla büyük bir hata yapınca Egemen elini uzatıyor.



Hakan'a bildirdiği haddin bedelini ödemek zorunda kalan Ayşe, İrfan'la bir kere daha karşı karşıya geliyor. İrfan, İlay'ı Babil'den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret'in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor.

BABİL 5.BÖLÜM FRAGMAN

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