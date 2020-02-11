Çukur 88. son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 87. son bölümde neler oldu?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Çukur son bölümü ile dün akşam ekranlara geldi ve yine nefesleri kesmeyi başardı. Son bölümde, Koçovalılar ile Çağatay Erdenet arasındaki gerginlik zirveye tırmanırken, bu dakikadan sonra Çağatay'ın yapacağı hamleler sadece Koçovalı erkeklerini etkilemekle kalmayacak ve kadınları da hedef alacak. Son bölümü izleyen vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Çukur 88. son bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Çukur son bölümde neler oldu? Sabah.com.tr olarak tüm bu bilgilere haberimizin içerisinde yer verdik…

ÇUKUR 88. SON BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay bütün gücüyle Çukur'un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkilenecek.

Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur'u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç'ın hayatına karşılık para ödülü koyacak. Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak. Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Çukur'da yaşanan gelişmeler Karaca'yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer'le aralarında bir yakınlaşma yaşanacak. Çağatay Yamaç'ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç'ın kime sığınacağı merak konusu olacak.