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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156.bölüm fragman izle! Eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi yayınlandı. Dizinin her yeni bölümünde heyecan iki katına çıkıyor, aksiyon hiç eksik olmuyor. yeni bölümün sloganı ise "Hepiniz çok dikkatli olacaksınız!" oldu. Dizinin bu akşamki bölümünde Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır. Aynı zamanda hem paralarını hem de bir aile ferdini kaybeden Bicoların hedefinde ise sadece Hızır olmayacaktır. Düşman bellediği Boran'ın usul usul kalbini fetheden Demet için de intikam almak için en doğru zamandır. Merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156.bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO fragman izle!

Giriş Tarihi: 11.2.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 15:12 ABONE OL
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156.bölüm fragman izle! Eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarında Salı akşamı yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde işler karışmış, ortalık birbirine girmişti. Dizinin yeni bölümünde ise Hızır hedef tahtasında olacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ortalığı kasıp kavuran dizin,n yeni bölümünde Hızır'ın planı işleyecek mi merak konusu olurken 156.bölüm fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz. İşte fragman ve detayları!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 156.BÖLÜM

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi ve detaylarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölüm fragman izle!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156.bölüm fragman izle! Eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz EDHO yeni bölümde neler olacak?
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