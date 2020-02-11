EDHO 156. yeni bölüm tamamı ATV canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 156. yeni bölüm başladı!

Başrollerinde Oktay Kaynarca gibi ünlü isimlerin bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 156. Son Bölüm tek parça izle şeklindeki araştırmalar internet üzerinden devam ediyor. Sevilen yapım bu akşam Atv canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Meryem'in ölümü ile sarsılan ve herkesten uzaklaşan Hızır yaptığı hamleler ile izleyicilerini heyecanlandırmaya devam ederken her hafta sevenlerini ekranlara kilitleyen ve ilk günden itibaren izlenme rekorları kıran bu akşam izleyicileriyle buluşacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 156. Son bölüm izle şeklindeki sorgulamalarını sürdürüyor. Haberimizin devamından Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 154. Son bölüm tek parça ve ATV canlı yayın izle ekranına ulaşabilirsiniz…

EDHO 156. SON BÖLÜM TAMAMI TEK PARÇA İZLE! ATV CANLI YAYIN

Bu hafta; Nasuh'u tuzağa düşürerek sorguya alan Hızır'ın planı, asıl patronun piyonlarını üzerine salmak yerine onu öldürmek için ortaya çıkmasıdır. Bunun mümkün olabilmesi adına yapılacak hamle ise Tufan'a silah üretmesi için aktarılacak olan paraya el koymak olacaktır. Paraların el değiştirmesinin yeteri kadar sorun çıkaracağı ortamda, gözü kara Bicoların harekete geçmesini sağlayacak herhangi bir kaybın yaşanmaması gerekmektedir; fakat işler planlandığı gibi gitmez.

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