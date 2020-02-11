Hekimoğlu 7.bölüm fragmanı yayında! Merakla beklenen Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

Merakla beklenen Hekimoğlu 7.bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça dikkat çeken dizinin başrolünde Timuçin Esen yer alıyor. Dr. House dizisinden uyarlama olan dizide bu hafta 16 yaşındaki hemolitik anemi bulgusuyla hastaneye yatırılan çocuğun hikayesi anlatılacak. İpek Hekimoğlu'nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir. Ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda Hekimoğlu ve İpek iddiaya girerler. Buna göre; Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? Hekimoğlu 7.bölüm fragmanı yayınlandı!

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

16 yaşında bir çocuk, hemolitik anemi bulgusuyla Valide Atik Araştırma Hastanesine yatırılır. İpek, Hekimoğlu'nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu'nun bir hafta ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girerler.

Ateş, geç kalan Mehmet Ali'yi polikliniğe kendi yerine yollar. Hasta Mehmet Ali'yi Hekimoğlu sanarak davranışlarını İpek'e şikayet eder.

Hekimoğlu'nun ağrısı katlanılmaz hale gelse de, iddiayı kazanmakta kararlıdır. İpek ise, Hekimoğlu'nun polikliniğine gelen hastadan özür dilemesini ister. Genç hastanın durumu gittikçe kötüleşirken, Mehmet Ali, Hekimoğlu'nun ilacını içmediği için mantıklı davranmadığını düşünür.

Hekimoğlu iddiayı kazanabilecek midir? İpek, istediği özrü alabilecek midir? Görme yetisini kaybeden hastanın durumu düzelecek midir? En önemlisi Hekimoğlu kendisiyle yüzleşebilecek midir?

HEKİMOĞLU 7.BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 7. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video