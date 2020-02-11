Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hekimoğlu 7.bölüm fragmanı yayında! Merakla beklenen Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

fragmanı yayında! Merakla beklenen ?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık ve daha pek çok ünlü ismin yer aldığı dizi her haftaki bölümü ile olay oluyor. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı dizi Dr. House dizisinden uyarlama olup çok sayıda kişi tarafından sevildi. Salı akşamları ekrana gelecek olan dizide bugün 16 yaşındaki bir çocuğun hikayesi ele alınacak. Hemolitik anemi bulgusuyla hastaneye kaldırılan çocuk için araştırma yapan hastane ve doktorlar çocuğu iyileştirmek için her türlü yolu deneyecekler. Merakla beklenen Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. ve detayları!

Giriş Tarihi: 11.2.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 15:10 ABONE OL
Hekimoğlu 7.bölüm fragmanı yayında! Merakla beklenen Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

Merakla beklenen Hekimoğlu 7.bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça dikkat çeken dizinin başrolünde Timuçin Esen yer alıyor. Dr. House dizisinden uyarlama olan dizide bu hafta 16 yaşındaki hemolitik anemi bulgusuyla hastaneye yatırılan çocuğun hikayesi anlatılacak. İpek Hekimoğlu'nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir. Ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda Hekimoğlu ve İpek iddiaya girerler. Buna göre; Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? Hekimoğlu 7.bölüm fragmanı yayınlandı!

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

16 yaşında bir çocuk, hemolitik anemi bulgusuyla Valide Atik Araştırma Hastanesine yatırılır. İpek, Hekimoğlu'nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu'nun bir hafta ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girerler.

Ateş, geç kalan Mehmet Ali'yi polikliniğe kendi yerine yollar. Hasta Mehmet Ali'yi Hekimoğlu sanarak davranışlarını İpek'e şikayet eder.

Hekimoğlu'nun ağrısı katlanılmaz hale gelse de, iddiayı kazanmakta kararlıdır. İpek ise, Hekimoğlu'nun polikliniğine gelen hastadan özür dilemesini ister. Genç hastanın durumu gittikçe kötüleşirken, Mehmet Ali, Hekimoğlu'nun ilacını içmediği için mantıklı davranmadığını düşünür.

Hekimoğlu iddiayı kazanabilecek midir? İpek, istediği özrü alabilecek midir? Görme yetisini kaybeden hastanın durumu düzelecek midir? En önemlisi Hekimoğlu kendisiyle yüzleşebilecek midir?

HEKİMOĞLU 7.BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 7. son bölümden ikinci fragman yayınlandı | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hekimoğlu 7.bölüm fragmanı yayında! Merakla beklenen Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN