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’de geceye damga vuran sorusu! Filiz Akın’ı nasıl öldürdüler? İşte olayın aslı...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı dün akşam 866. bölümüyle ekranlara geldi. Sunuculuğunu 'nun yaptığı yarışma her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Ekran başındaki izleyicileri hem eğlendiren hem de ilginç ve yeni bilgiler öğreten yarışma dün akşam yayınlanan bölümüyle de sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Yarışma boyunca en dikkat çeken soru ise kuşkusuz ile ilgili yöneltilen soru oldu. "Hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı durusunda bulunulmuştur" şeklinde sorulan soru sosyal medyada viral olurken, herkes sorunun yanıtını ve Filiz Akın'ın hikâyesini merak etti. Sabah.com.tr olarak biz de haberimizin içerisinde bunlara yer verdik...

Giriş Tarihi: 11.2.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 11:54 ABONE OL
Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran Filiz Akın sorusu! Filiz Akın’ı nasıl öldürdüler? İşte olayın aslı...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarırken, yarışmacılara da zor anlar yaşattı. Yarışmada çıkan sorular internet üzerinden çokça aratılırken, dün akşam ile ilgili sorulan soru sosyal medyada gündem oluşturdu. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada Filiz Akın ile ilgili soru şu şekildeydi: 'Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş, Adana Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı durusunda bulunulmuştur?' Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde Kim Milyoner Olmak İster 'deki Filiz Akın sorusuna ve hikâyesine yanıt verdik…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGA VURAN FİLİZ AKIN SORUSU!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki bu sorunun yanıtını haberimizin içerisinden bulabilir, olayın hikâyesini öğrenebilirsiniz…

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Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran Filiz Akın sorusu! Filiz Akın’ı nasıl öldürdüler? İşte olayın aslı...
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