Kim Milyoner Olmak İster’de geceye damga vuran Filiz Akın sorusu! Filiz Akın’ı nasıl öldürdüler? İşte olayın aslı...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Kim Milyoner Olmak İster dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarırken, yarışmacılara da zor anlar yaşattı. Yarışmada çıkan sorular internet üzerinden çokça aratılırken, dün akşam Filiz Akın ile ilgili sorulan soru sosyal medyada gündem oluşturdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışmada Filiz Akın ile ilgili soru şu şekildeydi: 'Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olmuş, Adana Altın Koza Film Festivali'nde anısına saygı durusunda bulunulmuştur?' Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde Kim Milyoner Olmak İster 'deki Filiz Akın sorusuna ve hikâyesine yanıt verdik…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'E DAMGA VURAN FİLİZ AKIN SORUSU!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki bu sorunun yanıtını haberimizin içerisinden bulabilir, olayın hikâyesini öğrenebilirsiniz…