Kızıl Elmas filmi konusu ne oyuncuları kimler? Bruce Willis'in başrolünde olduğu Kızıl Elmas filmi nerede çekildi?

2016 yılında çekilen ve Kanada'da birçok farklı bölge ve ortamın kullanıldığı Kızıl Elmas filmi bu akşam TV ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Film, Bruce Wills ve Mark Paul Gosselar'ın başrolleri paylaştığı bir aksyion filmi olarak karşımıza çıkıyor. Yeniden televizyon ekranlarında yayınlanacak olması sebebiyle filmi izleyen ve izleyecek olan vatandaşlar, Kızıl Elmas konusu nedir ve Kızıl Elmas filmi oyuncuları kimlerdir sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Kızıl Elmas filmi ile ilgili merak edilen bütün detayları haberimizde derledik. İşte Kızıl Elmas nerede çekilde ve oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor sorularının yanıtları...

Yönetmen koltuğunda Max Adams'ın olduğu film televizyonda ilk kez Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Vizyondaki sürecinde oldukça izlenen yapımın başrollerinde ise ünlü aktör Bruce Willis yer alıyor. Soygun için hazırlanan ekibin yaşadığı olayları anlatan aksiyon filmi Kızıl Elmas konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte Bruce Willis'in başrollerinde yer aldığı mükemmel bir soygun filmi Kızıl Elmas oyuncuları ve konusu…

KIZIL ELMAS KONUSU NE?

Birinci sınıf soyguncu Jack (Mark Paul Gosselaar) ve onun iyi eğitimli ekibi büyük bir soyguna hazırlanırken, Jack'in eski sevgilisi Karen'ın hamile olarak ortaya çıkması işleri karıştırır. Üstelik Karen, Jack'i milyon dolarlık tehlikeli bir soygunun içerisine sürükler. Jack Karen'ın, eski ölüm saçan patronu Eddie'den (Bruce Willis) değerli taşların bulunduğu bir kargoyu çalacaktır. Jack, işlerin ters gitmesi ve ihanete uğraması üzerine oldukça zor bir durumda kalacak ve Eddie ile son kez yüzleşecektir.

KIZIL ELMAS OYUNCULARI KİMLER? İŞTE OYUNCU KADROSU!

Bruce Willis, Claire Forlani, Mark-Paul Gosselaar

BRUCE WILLES KİMDİR?

Walter Bruce Willis, 1955 doğumlu Amerikalı sinema oyuncusu. Gerek 1988 yapımı Die Hard (Zor Ölüm) adlı filmde canlandırdığı John McClane karakteriyle, gerekse unutulmaz televizyon dizisi Moonlighting'deki (Mavi Ay) performansıyla, Hollywood'un en önemli aktörlerinden biri olan Willis, ünlü aktris Demi Moore'la 11 yıl süren evliliği boyunca da hep gündemde kalmayı başardı.

Bruce Willis, 19 Mart 1955'te Batı Almanya'nın Idar-Oberstein bölgesinde, ordu mensubu Amerikalı kaynakçı ve mekaniker David Willis ile Alman Marlene Willis’in dört çocuklarının ilki olarak dünyaya geldi. Kardeşlerinin isimleri Flo, Robert ve David'di. 1957 yılında Willis ailesi Amerika'ya dönerek, ünlü aktörün büyüdüğü yer olan, Penns Grove, New Jersey'e yerleşti.

Bruce Willis, okul hayatı boyunca çok aktifti. Öğrenci konseyinin başkanlığının yanı sıra bazı oyun kulüplerinde de çeşitli görevler üstlenen Willis, liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmek yerine Deepwater'daki DuPont Chambers Works adlı fabrikada çalışmaya başladı. Fabrikadaki iş arkadaşlarından birinin çalışırken hayatını kaybetmesi üzerine, geri kalan yaşamını mavi gömlekli bir işçi olarak geçirmemeye karar veren Willis, blues müziğe duyduğu ilgiyle bir R&B grubunda bir süreliğine armonika çaldı ve bazı barlarda güvenlik görevlisi olarak çalıştı.

Bruce Willis, oyunculuğa olan merakıyla Montclair State University'de oyunculuk dersleri almaya başladı ve okulda çekilen Cat on a Hot Tin Roof adlı filmde rol aldı. Daha kazançlı rollerde oynamak için okulu bırakarak New York'a yerleşti ve New York'lu ünlü oyuncuların mekanı olarak bilinen Cafe Central'da yarım zamanlı olarak çalışmaya başlamasından kısa bir süre sonra, Broadway yapımı Heaven and Earth'de rol aldı. Bu sayede deneyim kazanan ünlü aktör, Sam Shaperd'ın 1984 yapımı Fool For Love adlı filminde, televizyon dizisi Miami Vice'da ve bir Levi's 501 Jeans reklam kampanyasında oynamasının ardından onu asıl ününe kavuşturan ABC kanalının Moonlighting (Mavi Ay) adlı televizyon dizisinde rol almaya başladı. 1985-1989 yılları arasında devam eden dizide, zeki ve sempatik dedektif David Addison Jr.'ı canlandıran Willis, bu rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Golden Globes (Altın Küre) ve Emmy Ödülleri kazandı. 1988 yapımı Die Hard'da canlandırdığı John McClane karakteriyle hem film eleştirmenlerce beğenildi hem de gişedeki başarısı yapımcıların yüzünü güldürdü. Böylece Bruce Willis, Hollywood'un aranan aktörlerinden biri haline geldi.

1990'da Die Hard 2: Die Harder'da rol alan Willis, aynı yıl 1989 yapımı Look Who's Talking adlı filmde küçük Mikey'yi seslendirerek dublaj yapmaktaki başarısını da kanıtlamış oldu. 1991 yılında senaryosunu kendisinin yazdığı Hudson Hawk adlı yapımda ve yine gişede başarıyı yakalayan The Last Boy Scout'ta oynadı.

1992 yapımı Death Becomes Her, 1994 yapımı Striking Distance gibi vasat filmlerle ününe gölge düşürmeye başlamışken, yine 1994 yapımı Quentin Tarantino'nun kült filmi Pulp Fiction'la mükemmel bir dönüş yapan Bruce Willis, başarısını aynı yıl içinde oynadığı Nobody's Fool'la devam ettirdi.

1995 yılında Brad Pitt'le birlikte oynadığı Twelve Monkeys ve Die Hard with a Vengeance'deki performanslarının ardından, 1997 yapımı Luc Besson filmi The Fifth Element'te (Beşinci Element) Milla Jovovich ile başrolü paylaştı. 1998 yazında ise Armageddon filminde, dünyaya çarpmak üzere olan bir meteoru yok etmek için kendini feda eden bir babayı canlandırdı. Bir çocuk psikologunu oynadığı 1999 yapımı gerilim filmi The Sixth Sense'in (Altıncı His) gişedeki başarısıyla, kendini bir kez daha ispat eden Amerikalı aktör, Kurt Vonnegut'un aynı adlı romanından uyarlanan Breakfast of Champions'ta Nick Nolte ile birlikte rol aldı.

2000 yılında bir tren kazasından tek sağ kurtulan insan olan David Dunne karakteriyle, The Sixth Sense'i de yöneten M. Night Shyamalan filmi Unbreakable'da (Ölümsüz) Samuel L. Jackson'la birlikte rol alan Bruce Willis, ayrıca Hostage, Sin City, Die Hard 4.0 ve 16 Blocks gibi başarılı filmlerle izleyici karşısına çıktı.

Matthew Perry ile girdiği bir bahsi kaybetmesi üzerine Friends adlı unutulmaz TV dizisinin bir bölümüne konuk olan Bruce Willis, gösterdiği performansla 2000 yılında en iyi konuk oyuncu dalında Emmy Ödülü kazandı.

Oynadığı roller hakkında konuşmayı sevmeyen Bruce Willis, bu özelliğini bir röportajda şu sözleriyle açıkladı: "Thelonius Monk'un söylediği sözü seviyorum. 'Müzik hakkında konuşmak, mimari hakkında dansetmek gibidir.' Oyunculuk hakkında konuşmak konusunda işte tam böyle düşünüyorum."

Empire Dergisi'nin Tüm Zamanların En İyi 100 Film Yıldızı Listesi'nde 22. sırayı alan ve filmlerinde de görüldüğü gibi saatlerini her zaman kolunun iç tarafına gelecek şekilde takan Bruce Willis, 1987 yılında şarkıcılığı da denemiş ve listelerde beşinci sıraya kadar çıkan Respect Yourself adlı pop-blues albümünü yapmıştı.

Demi Moore ile 21 Kasım 1987 tarihinden boşandıkları 18 Ekim 2000 tarihine kadar süren evliliği boyunca, sürekli gündemde kalan Bruce Willis'in, bu evliliğinden Rumer Glenn (1988 doğumlu), Scout LaRue (1991 doğumlu) ve Tallulah Belle (1994 doğumlu) isminde üç kızı var. Demi Moore şuan Bruce Willis'in yakın arkadaşı, genç oyuncu Ashton Kutcher ile evli ve Willis, çiftin nikahındaki davetlilerden biriydi. Bruce Willis model sevgilisi Maria Bravo ile birlikte genellikle Los Angeles'taki evinde ya da New York City'deki apartman dairesinde (Thump Tower'da) yaşıyor.