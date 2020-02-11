Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Ramo 5.bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Ramo yeni bölümde neler olacak?

5.bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen ?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Sibel’in düşünceli hallerinin dikkat çektiği tanıtım ekranlara damgasını vuracak. Aynı zamanda Ramo’nun öldürülmesinden korkan annesinin korku dolu anları ise izleyenleri derinden etkileyecek. Heyecanın hız kesmediği dizi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile yayınlandığı ilk günden itibaren tüm dikkatleri üzerinde topluyor. Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve İlker Aksum’un yer aldığı ? fragmanı yayınlandı!

Giriş Tarihi: 11.2.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 14:58 ABONE OL
Ramo 5.bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Ramo yeni bölümde neler olacak?

Merakla beklenen Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı günleri ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Hasan, Ceyhan tarafından düşürüldüğü pusuda tek başına ateş altında kalır. Ramo'nun ise onu kurtarmak için fazla vakti yoktur. Öte yandan kanala atılan Boz, dört bir yandan aranacaktır ancak Boz'un izini bulamazlar. Ramo zaman geçtikçe Boz için endişelenmektedir. Bu akşam ekranlara gelecek olan Ramo 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo yeni bölüm detayları ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan, Ceyhan tarafından düşürüldüğü pusuda tek başına ateş altında kalır. Ramo'nun onu kurtarmak için fazla vakti yoktur. Diğer yandan kanala atılan Boz, dört bir yandan aranmaktadır. Ama Boz'un izini bulamazlar. Ramo zaman geçtikçe Boz için daha da endişelenmektedir.

Aile meclisinde Ceyhan'a kimin yardım ettiğini tartışılırken, Boz'un Fatoş'u almaya gittiği ortaya çıkar. Ramo, Boz'u öldürüp bir köşeye attıklarını düşünür. Bu yüzden Halef'i bulur. Sibel ise bu karışıklıktan faydalanır ve gizli geçidin yerini bulur. Artık planını hayata geçirme zamanı gelmiştir.

RAMO 5.BÖLÜM FRAGMAN

undefined

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ramo 5.bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Ramo yeni bölümde neler olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN