Ramo 5.bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Ramo yeni bölümde neler olacak?

Merakla beklenen Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı günleri ekrana gelen dizinin yeni bölümünde Hasan, Ceyhan tarafından düşürüldüğü pusuda tek başına ateş altında kalır. Ramo'nun ise onu kurtarmak için fazla vakti yoktur. Öte yandan kanala atılan Boz, dört bir yandan aranacaktır ancak Boz'un izini bulamazlar. Ramo zaman geçtikçe Boz için endişelenmektedir. Bu akşam ekranlara gelecek olan Ramo 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Ramo yeni bölüm detayları ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasan, Ceyhan tarafından düşürüldüğü pusuda tek başına ateş altında kalır. Ramo'nun onu kurtarmak için fazla vakti yoktur. Diğer yandan kanala atılan Boz, dört bir yandan aranmaktadır. Ama Boz'un izini bulamazlar. Ramo zaman geçtikçe Boz için daha da endişelenmektedir.

Aile meclisinde Ceyhan'a kimin yardım ettiğini tartışılırken, Boz'un Fatoş'u almaya gittiği ortaya çıkar. Ramo, Boz'u öldürüp bir köşeye attıklarını düşünür. Bu yüzden Halef'i bulur. Sibel ise bu karışıklıktan faydalanır ve gizli geçidin yerini bulur. Artık planını hayata geçirme zamanı gelmiştir.

RAMO 5.BÖLÜM FRAGMAN

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