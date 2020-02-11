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8.bölüm fragmanı yayınlandı! Nare, Barselona'ya kaçıyor! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisinin yeni bölümünde Nare’nin kızını alıp Barselona’ya kaçması damga vuruyor. Dizinin yeni bölüm fragmanını kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde! Yeni bölümde Sancar, Nare’nin Melek’i de alıp gittiğini öğrendiğinde deliye dönüyor. Onu tek yaralayan ise kızının yokluğu değildir. Nare geçmişte olduğu gibi bir kez daha onu terk etmiştir. Haberimizden, özetine; Sefirin Kızı 8. yeni bölüm fragmanı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.2.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 11:52 ABONE OL
Sefirin Kızı 8.bölüm fragmanı yayınlandı! Nare, Barselona'ya kaçıyor! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

8.bölümüyle bu akşam Star TV'de yayınlanacak. Yeni bölüm öncesi fragmanı izleyenler Nare'nin Barselona'ya kaçmasıyla şoke olur. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Akın çok geçmeden Nare'nin Barselona'da olduğunu öğrenir. Heyecan dolu bölümde Akın, polis tarafından arandığı için, sahte pasaport alıp Barselona'ya gitmenin yollarını arar. Gerek oyuncu kadrosu gerek konusuyla izleyenleri ekrana kilitleyen Sefirin Kızı fragmanı izleyenler ve tekrardan izlemek isteyenler için haberimizde! Peki Sefirin Kızı 8.bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar

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Sefirin Kızı 8.bölüm fragmanı yayınlandı! Nare, Barselona'ya kaçıyor! Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?
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