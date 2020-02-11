Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler takımında hangi isimler var?

Survivor 2020 yarışmacıları özellikle programın başlamasına sayılı günler kala birçok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile bu sezon boy gösterecek olan yarışmacıların isimlerini açıklamıştı. Her yıl farklı konseptler deneyerek izleyicilerinin dikkatini çeken yapım bu sene çekimlerine başlanan programda Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım ve Tayfun Erdoğan gibi birçok ünlü ismin olacağını açıkladı. İnternet üzerinden 2020 Survivor ne zaman başlayacak sorusu araştırılırken yapımın sıkı takipçileri ünlüler ve gönüllüler takımında kimler var sorusuna da yanıt arıyor. Peki, Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? Yarışma ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

SURVIVOR 2020 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU? YARIŞMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zor yaşam şartları altında, birbirinden farklı parkurlarda mücadelenin yaşanacağı Survivor 2020, 16 Şubat 2020 tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelecek. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Ünlüler ve Gönüllüler takımının tam kadrosunu paylaştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Survivor'a katılacak yarışmacılar merak konusu oldu.

İşte detaylar...