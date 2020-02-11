Zalim İstanbul son bölümde neler oldu? Zalim İstanbul 31.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların beğenilerek izlenilen dizisi Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin her yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Bu haftaki bölüme Nedim'in hesaplaşma sahnesi damgasını vurdu. Şeniz durumu kontrol altına almaya çalışırken, Cenk ile Nedim için ise iş birliği yapmaktan başka çare kalmayacaktır. Dizinin son bölümümün yayınlanmasının ardından dizi severler arama motorlarında Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı araştırması yapıyorlar. Buna göre; Zalim İstanbul 31.bölüm fragman ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeniz oğlunu kaybetmeyi göze alamaz ve kokteyl gecesi Cemre'yi susturur. Cenk onunla konuşmak isteyen Cemreyi aramaktadır, bu durum Nedim'in de dikkatini çeker. Şenizin planı umduğu gibi ilerlemez. Cenk Cemre'nin yokluğunun izini sürerken Nedim cep telefonuna gelen mesaj ile şok olur.

Seher ise yıkılmış kızından bir haber alabilmek için çaresiz beklemekteyken, Civan Damla ile birlikte harekete geçer. Civan'ın telaşı onlar için beklenmeyen bir tehlikeye sebep olur.

Şeniz durumu kontrol altına almaya çalışırken, Cenk ve Nedim için ise iş birliği yapmaktan başka çare yoktur.

ZALİM İSTANBUL 31.BÖLÜM FRAGMAN