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Hercai dizisi kadrosuna katıldı! , kaç yaşında?

ATV ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Hercai güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile izleyenlerin beğenisine sunuluyor. Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı dizide aksiyon hız kesmezken geçtiğimiz haftaki bölümde duygusal anlar da yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre; Hercai dizisinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir şekilde dahil oldu. Cuma akşamları yayınlanan dizide Fransız Dennis karakterini canlandıracak olan ? İşte Ege Kökenli biyografisi!

Giriş Tarihi: 12.2.2020 12:13 ABONE OL
Ege Kökenli Hercai dizisi kadrosuna katıldı! Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında?

İki sezondur yayınlanan Hercai dizisinin kadrosuna Ege Kökenli ismi dahil oldu. Fransız Dennis karakterine hayat verecek olan ünlü isim merakla bekleniyor. ATV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan dizi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğenilerek izleniyor. Bu bağlamda; çeşitli yapımlarda rol alan oyuncu Ege Kökenli kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında ve nereli?

EGE KÖKENLİ KİMDİR?

Genç oyuncu, 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli'de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında Kırklareli'de basketbol, bale, atletizm ve halkoyunları yaptı. Lise eğitimi için İstanbul'a gelen Ege Kökenli Fransızca eğitim veren lisede okudu. Bu sırada okulun tiyatro ekibinde yer aldı. Bilgi Üniversitesinde 2 yıl uluslararası ilişkiler bölümünde okuduktan sonra Haliç Üniversitesi'nde konservatuar bölümüne geçti.

EN İYİ ARKADAŞIM İLE EKRANLARA GELDİ

Ege Kökenli, 2004 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı "En İyi Arkadaşım" dizisinde Ece karakteri ile oyunculuğa adım attı.2006 yılında senaryosunu Birol Güven'in yazdığı "Anadolu Kaplanı" dizisinde oynadı. 2013 yılında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan, "Çalıkuşu" adlı dizide Mari karakterini canlandırdı. 2015 yılında Güneşin Kızları dizisinde yer aldı. 2017 yılında "Kalp Atışı" adlı dizide Bahar Tunç karakterine can verdi. 2019 yılında Yasak Elma dizisinde yer aldıktan sonra aynı yıl Benim Tatlı Yalanım projesinde de boy gösterdi. Kökenli, 1,68 metre boyunda, 54 kilo ve Balık burcudur.

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Ege Kökenli Hercai dizisi kadrosuna katıldı! Ege Kökenli kimdir, kaç yaşında?
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