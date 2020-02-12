Eren Talu kimdir? Defne Samyeli’nin eski eşi Eren Talu kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu kimdir? Türk şarkıcı ve bir dönemin ünlü spikeri Defne Samyeli komedyen Cem Yılmaz'la ayrılığıyla gündemden düşmüyor. Magazin gündeminde kısa sürede yankılanan ayrılığın Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı olduğu ileri sürülüyor. Medya gündemini takip edenler ise Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun kim ve ne iş yaptığını merak ediyor. İki çocuklu bir ailede büyüyen Talu, mimarlık işiyle uğraşıyor. Peki Eren Talu kimdir? Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu kaç yaşındadır?