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8.bölüm fragmanı yayında! Hekimoğlu son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi son bölümüyle Kanal D’de yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen son bölümde Ateş, geç kalan Mehmet Ali’yi polikliniğe kendi yerine yollamıştı. Heyecan dolu son bölümde Hasta Mehmet Ali’yi Hekimoğlu sanarak davranışlarını İpek’e şikayet etmiştir. Dizinin sıkı takipçileri son bölüm ardından yeni bölüm fragmanına kavuştu. Bu bağlamda ‘’ fragmanında neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yeni bölüm fragmanında hastaneye gelen ilginç vaka damga vuracak. Peki Hekimoğlu yeni bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 12.2.2020 11:03 ABONE OL
Hekimoğlu 8.bölüm fragmanı yayında! Hekimoğlu son bölümde neler oldu?

Hekimoğlu son bölümü Kanal D'de izleyicisiyle buluştu. Ekranların sevilen dizisinin son bölümünde heyecanlı anlar yaşanırken, yeni bölüm fragmanında hastaneye gelen ilginç vaka damga vuracak. Dün akşam son bölümü izleyen vatandaşlar '' Hekimoğlu 8.bölümde neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Dizinin son bölümünde 16 yaşında bir çocuk, hemolitik anemi bulgusuyla Valide Atik Araştırma Hastanesine yatırılır. İpek, Hekimoğlu'nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir. İşte Hekimoğlu 8.bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

HEKİMOĞLU 8.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Hekimoğlu 8.bölüm fragmanı Kanal D'de yayınlandı. Ateş Hekimoğlu'nun Zeynep'e yaptığı teklif merak uyandırdı.

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HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

16 yaşında bir çocuk, hemolitik anemi bulgusuyla Valide Atik Araştırma Hastanesine yatırılır. İpek, Hekimoğlu'nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu'nun bir hafta ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girerler.

Ateş, geç kalan Mehmet Ali'yi polikliniğe kendi yerine yollar. Hasta Mehmet Ali'yi Hekimoğlu sanarak davranışlarını İpek'e şikayet eder.

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Hekimoğlu 8.bölüm fragmanı yayında! Hekimoğlu son bölümde neler oldu?
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