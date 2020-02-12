Bilim kurgu ve gizem türündeki Kıyametten Sonra filmi bu akşam ekranlarda olacak. Çarşamba akşamını evde geçirmek isteyenler filmin konusunu ve oyuncularını merak etmeye başladı. Filmi henüz izlememiş veya tekrardan izleyecek olan vatandaşlar '' Kıyametten Sonra konusu ve oyuncuları'' şeklinde araştırma yapmaya başladı. kıyamet sonrası dünya,ormanlarla kaplanmış tabiatta, yeni vahşi,ürkütücü hayvani yaratıklar tarafından istila edilmiştir.Hayatta kalmaya çalışan insanların bu ürkütücü yaratıklarla olan ölüm kalım mücadelesi anlatılmış. Peki, Kıyametten Sonra konusu ne, oyuncuları kimler? Kıyametten Sonra filmi konusu ve oyuncuları!

KIYAMETTEN SONRA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir ölüm kalım savaşını konu alan film "Kıyametten Sonra" Kanal D'de ekrana geliyor. 2510 yılında, kıyamet sonrası dünya, ormanlarla kaplanmış yeni vahşi ve ürkütücü hayvani yaratıklar tarafından istila edilmiştir. Hayatta kalan kabilenin gelecekteki şefi olacak olan Savan çok iyi bir dövüşçü, gerçek bir savaşçıdır. Tıpkı diğer kabile üyeleri gibi dünyada sağ kalmayı başaran son insanlar olduklarına inanmaktadır. Fakat onun genç takipçisi Kaleb bu duruma daha farklı bakmaktadır.

Kaleb, başka kabilelerin de olduğuna inanmaktadır ve aralarındaki bu anlaşmazlık düşmanlığa doğru yol almaktadır. Kabilenin canavarlar tarafından saldırıya uğramasıyla her şey bir anda değişir. Ormanda saklanan savaşçı Amal Kaleb'in hayatını kurtarabilmek için ortaya çıkmak zorundadır. Amal, kabilenin sahip olmadığı bir bilgiye sahiptir çünkü o bir şeyler görmektedir: Harap olmuş yıkıntılarda büyük şehirler yükselmektedir ve diğer kabileler ormanda dağılmış bir şekilde saklanmaktadır.

KIYAMETTEN SONRA OYUNCULARI KİMLER?

Sean Bean, Corey Sevier, Sam Claflin