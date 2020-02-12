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yeni bölümde neler olacak? fragmanı yayınlandı!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 10.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm sloganı "Bayrak, Türk'ün hürriyet nişanesidir! Dil uzatanın dilini, el uzatanın elini keser atarız!" şeklinde oldu. Başrolünde 'in yer aldığı dizi her hafta Çarşamba günleri yayınlanıyor ve zirvenin sahibi oluyor. Dizinin yeni bölümünde Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Heyecanın ve aksiyonun hız kesmediği dizi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça beğeniliyor. Dizinin sıkı takipçileri için; fragmanı yayınlandı. ?

Giriş Tarihi: 12.2.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 17:35 ABONE OL
Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman 10.bölüm fragmanı yayınlandı!

Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her yeni bölümü ilgiyle izlenen dizide bu hafta yine işler karışacak. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? İşte fragman ve detayları! ?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haberimizin içeriğinden fragman ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

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Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman 10.bölüm fragmanı yayınlandı!
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