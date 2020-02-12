Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman 10.bölüm fragmanı yayınlandı!

Merakla beklenen Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her yeni bölümü ilgiyle izlenen dizide bu hafta yine işler karışacak. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır. Moğolların Söğüt'e geldiğini öğrenen Osman ne yapacak? Gündüz kurtulabilecek mi? İşte Kuruluş Osman 10.bölüm fragman ve detayları! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haberimizin içeriğinden Kuruluş Osman yeni bölüm fragman ve detaylarına ulaşabilirsiniz.