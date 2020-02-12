Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Kuruluş Osman Balgay kimidir ve ne zaman öldü? Moğol komutanı Balgay'ı canlandıran Yurdaer

Balgay kimidir ve ne zaman öldü? Moğol komutanı Balgay'ı canlandıran Yurdaer

dizisinden en çok merak edilenler arasında yer alan Balgay karakteri belli oldu! Türkiye'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, nefes kesen sahneleri ve tarihi anlatan senaryosunun yanı sıra, oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Kuruluş Osman oyuncuları, başarılı performansları ile dizinin takipçilerinin beğenisini toplarken, bu tecrübeli kadroya yeni isimler de katılıyor. Son olarak, Kuruluş Osman yeni bölüm öncesi, oyuncu kadrosuna de katıldı. Karizmatik oyuncu, dizide Balgay karakterini canlandıracak. Söz konusu haberlerin medyada yer almasının ardından dizinin takipçileri, Kuruluş Osman Yurdaer Okur kimdir, nereli ve hangi karakteri canlandıracak?' ve 'Kuruluş Osman Balgay kimidir ve ne zaman öldü?’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte Balgay karakterini canlandıracak olan Yurdaer Okur kaç yaşında, nereli sorularının yanıtı, oynadığı filmler ve biyografisi.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 14:57 ABONE OL
Kuruluş Osman Balgay kimidir ve ne zaman öldü? Moğol komutanı Balgay'ı canlandıran Yurdaer

Kuruluş Osman dizisi, nefes kesen bölümleri ile atv ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Hem anlattığı tarih, hem de efsane sahneleri ile izleyenleri ekranlara kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Gelen yeni bir habere göre Kuruluş Osman 3 yeni ismi oyuncu kadrosuna kattı. Bu oyunculardan birisi de Yurdaer Okur oldu. Yurdaer Okur, sevilen dizide Balgay karakterini canlandıracak. Bu haberin gelmesinin ardından dizinin takipçileri Yurdaer Okur kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman Balgay karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Yurdaer Okur kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte sevilen isim ile ilgili detaylar ve merak edilenler…

Yurdaer Okur Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır.

Eğitim Hayatı

Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi'nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi.
Okulun 3.senesinde okuduğu bölümün kendisini yansıtmadığını düşündü ve okuldan ayrıldı. 1994 yılında hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yaptı.

İş Hayatı

Yurdaer Okur, 1999 yılında Genco Erkal ile tanıştı. Dostlar Tiyatrosuna katıldı. Burada Yalınayak Sokrates adlı bir tiyatro oyunun rol aldı. 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 2002 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosuna atandı. Bir çok alanda Diyarbakır'lı oyunculara dersler verdi. Bir çok tiyatro oyununda yer aldı.
2000 yılından beri dizi ve filmlerde yer aldı. Bunlardan en ünlüleri Karadayı, Sakarya Fırat, Kısık Ateşte 15 Dakika ve Köprü'dür.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman Balgay kimidir ve ne zaman öldü? Moğol komutanı Balgay'ı canlandıran Yurdaer
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN