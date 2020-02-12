Kuruluş Osman Balgay kimidir ve ne zaman öldü? Moğol komutanı Balgay'ı canlandıran Yurdaer

Kuruluş Osman dizisi, nefes kesen bölümleri ile atv ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Hem anlattığı tarih, hem de efsane sahneleri ile izleyenleri ekranlara kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Gelen yeni bir habere göre Kuruluş Osman 3 yeni ismi oyuncu kadrosuna kattı. Bu oyunculardan birisi de Yurdaer Okur oldu. Yurdaer Okur, sevilen dizide Balgay karakterini canlandıracak. Bu haberin gelmesinin ardından dizinin takipçileri Yurdaer Okur kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman Balgay karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Yurdaer Okur kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte sevilen isim ile ilgili detaylar ve merak edilenler…

Yurdaer Okur Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?

Yurdaer Okur, 29 Ekim 1974 yılında doğdu. Şuan da aktif olarak dizi, tiyatro ve sinema oyunculuğu görevini yapmaktadır.

Eğitim Hayatı

Yurdaer Okur liseyi, Samsun Bafra Süper Lisesi'nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteyi Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmiciliği bölümünde okudu fakat okulu bitirmedi.

Okulun 3.senesinde okuduğu bölümün kendisini yansıtmadığını düşündü ve okuldan ayrıldı. 1994 yılında hacettepe Üniversite Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü kazandı ve buradan mezun oldu. Bölümü bitirdikten sonra yüksek lisans yaptı. Yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde yaptı.

İş Hayatı

Yurdaer Okur, 1999 yılında Genco Erkal ile tanıştı. Dostlar Tiyatrosuna katıldı. Burada Yalınayak Sokrates adlı bir tiyatro oyunun rol aldı. 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 2002 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosuna atandı. Bir çok alanda Diyarbakır'lı oyunculara dersler verdi. Bir çok tiyatro oyununda yer aldı.

2000 yılından beri dizi ve filmlerde yer aldı. Bunlardan en ünlüleri Karadayı, Sakarya Fırat, Kısık Ateşte 15 Dakika ve Köprü'dür.