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’ı kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşındadır?

Ekranların sevilen Kuruluş Osman dizisi 10.yeni bölümü bu akşam ATV’de yayınlanacak. Genç oyuncular ve yetenekli isimlerin bir araya geldiği Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölümde Cerkutay karakterini canlandıracak ’un hayatını ve biyografisini merak etmeye başladı. Heyecan dolu dizi tarihe ışık tutarken dizinin karakterleri bir hayli merak ediliyor. Peki ’ı ? , nerelidir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 12:29 ABONE OL
Kuruluş Osman Cerkutay’ı Çağrı Şensoy kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşındadır?

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 10.bölümüyle ekrana geliyor. Heyecan ve bol aksiyon dolu bölümleriyle dikkat çeken dizi, aynı zamanda tarihimize ışık tutması ile de izleyicisini ekran başına kilitliyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu yeni bölüm öncesi merak ediliyor. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni dahil olan ve Cerkutay karakterine hayat verecek olan hayatı merak konusu oldu. Peki 'ı canlandıran ? ve nerelidir?

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Kuruluş Osman Cerkutay’ı Çağrı Şensoy kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşındadır?
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