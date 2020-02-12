Kuruluş Osman Cerkutay’ı Çağrı Şensoy kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşındadır?

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 10.bölümüyle ekrana geliyor. Heyecan ve bol aksiyon dolu bölümleriyle dikkat çeken dizi, aynı zamanda tarihimize ışık tutması ile de izleyicisini ekran başına kilitliyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu yeni bölüm öncesi merak ediliyor. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni dahil olan ve Cerkutay karakterine hayat verecek olan Çağrı Şensoy hayatı merak konusu oldu. Peki Kuruluş Osman Cerkutay'ı canlandıran Çağrı Şensoy kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşında ve nerelidir?