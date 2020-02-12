Mert Öcal kimdir? Survivor Ünlüler takımından Mert Öcal kaç yaşında, nereli?

Survivor 2020 yarışmacıları belli oldu. Programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı Ünlüler ve Gönüllüler kadrosundaki isimleri açıkladı. İsimler açıklandığında aynı oranda da araştırılmaya başlandı. Ünlüler kadrosunda yer alan manken Mert Öcal ismi de merak edildi. 2004 yılında Best Model of The World yarışmasını kazanan Mert Öcal kimdir? Mert Öcal kaç yaşında?

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.