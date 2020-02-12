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Merve Özbey’in eşi kimdir, ne iş yapıyor? Kenan Koçak kaç yaşındadır?

Popüler şarkıcı Merve Özbey iş adamı evlendi. Birçok ünlü ismin katıldığı düğün töreni görkemli anlara sahne oldu. Düğünde Erdem Kınay, Demet Akalın, Bengü ve Aşkım Kapışmak gelinin nikah şahitliği yaparken, Özbey’in eşi Kenan Koçak en çok merak edilenler arasında yer aldı. Magazin gündemini yakından takip edenler ‘’ Kenan Koçak kimdir, ne iş yapıyor?’’ sorularına yanıt aranmaya başlandı. İnşaat alanında kariyerini sürdüren Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte merak edilen soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 09:10 ABONE OL
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak kimdir, ne iş yapıyor? Kenan Koçak kaç yaşındadır?

Merve Özbey'in eşi kimdir, kaç yaşında? Magazin gündeminde bir süredir birlikte olan ve 9 Şubat'ta nikah masasına oturan düğününü konuşuluyor. Demet Akalın, Danla Biliç, Özlem Yıldız, İrem Derici gibi birçok ünlü ismin katıldığı düğünde gözler Özbey'in eşindeydi. Duman ve Helal Ettim şarkılarıyla zirveye yerleşen ünlü şarkıcının düğünü sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Peki İstanbul doğumlu Kenan Koçak kimdir, kaç yaşında? Merve Özbey'in eşi ?

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Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak kimdir, ne iş yapıyor? Kenan Koçak kaç yaşındadır?
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