ATV ekranlarına bu akşam gelecek olan Nitro Rush filmi için heyecan dorukta. Ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı güçlü senaryosu ile oldukça beğenilen filmin yönetmen koltuğunda Alain Desrochers oturuyor. Genç eşinin ölümcül hastalığından kurtarıp oğluna verdiği sözü tutmak için suça bulaşan Max karakterinin hikayesinin anlatıldığı filmde Max ne eşini kurtarabilmiş ne de oğlunun yüzünü görebilmiştir. Ne pahasına olursa olsun oğlunu düşmanlarının elinden alacaktır. Bu bağlamda; Nitro Rush filmi konusu nedir? Nitro Rush oyuncu kadrosunda kimler var?

NİTRO RUSH FİLMİ KONUSU

Genç eşini ölümcül hastalığından kurtarıp, küçük oğluna verdiği sözü tutmak için suça bulaşan Max, hapse düşmüştür. Üstelik ne sevdiği kadını kurtarabilmiştir ne de yedi yıldır oğlunun yüzünü görebilmektedir. Bir gün üst düzey bir yetkili, piyasada Nitro Rush adıyla bilinen uyuşturucu bir ilaçtan kurtulmak için Max'ten yardım ister. Hayata dair tüm umutları tükenmiş olan Max, teklifi reddeder. Ama oğlu Theo'nun, bu suç örgütü tarafından çalıştırıldığını öğrendiğinde hapishane ona dar gelmiştir. Kaçarak, geleceğini yok etmek pahasına da olsa, oğlunu onların elinden kurtaracaktır. Ne var ki babasının yüzünü bile görmek istemeyen Theo ile işi sandığı kadar kolay olmayacaktır.

NİTRO RUSH FİLMİ OYUNCULARI

Antoine Olivier Pilon

Andreas Apergis

Guillaume Lemay Thivierge

Alexandre Goyette

Jean Nicolas Verreault

Raymond Bouchard

Antoine Desrochers

Madeleine Peloquin