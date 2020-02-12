Oyuncu İpek Bağrıaçık ve Tufan Kılıç kimdir? İpek Bağrıaçık kaç yaşında?

İpek Bağrıaçık ve Tufan Kılıç kimdir? Magazin gündemi geçtiğimiz günlerde tatil için Uzakdoğu'ya giden İpek ve Tufan çiftini konuşuyor. Gözlerden uzakta tatil yapan ünlü çift konakladıkları otelde birbirine girdi. Nedeni bilinmeyen bir sebepten kavga eden çift iddiaya göre kaldıkları otelin odasının camını ve çerçevesini yere indirdi. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle ikili arasındaki kavga sona erdi. Romantik tatil bir anda kabusa döndü ve çift ayrı uçaklarla Türkiye'ye dönüş yaptı. Peki İpek Bağrıaçık ve Tufan Kılıç kimdir? İpek Bağrıaçık kaç yaşında ve nerelidir?

İPEK BAĞRIAÇIK KİMDİR?

İpek Bağrıaçık Antalya doğumludur, anne tarafından aslen Gürcü kökenlidir. 1985 yılında dünyaya gelen güzel oyuncu İpek Bağrıaçık Müjdat Gezen Sinema ve Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. En son Hayat Mucizelere Gebe dizisinde rol alan oyuncu daha önce Kavak Yelleri, İntikam, Alev Alev, Sana Bir Sır Vereceğim, Hayat Ağacı ve Serçe Sarayı dizilerinde oynamıştır. En son Star Tv'de yayınlanan; baş rolü Hande Erçel, Tolgahan Sayışman ve Berk Hakman'ın paylaştığı Siyah İnci dizisinde Defne karakterini canlandırmıştı.