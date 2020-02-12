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yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo 6.bölümde neler olacak?

Salı akşamları ekrana gelen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünde Hasan, Ceyhan tarafından düşürüldüğü pusuda tek başına ateş altında kalır. Ramo'nun ise onu kurtarmak için fazla vakti yoktur. Öte yandan kanala atılan Boz, dört bir yandan aranacaktır ancak Boz'un izini bulamazlar. Ramo zaman geçtikçe Boz için endişelenmektedir. Dizinin bitmesinin hemen ardından fragmanı da yayınlandı. Başrollerinde ve ’ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler olacak?

Giriş Tarihi: 12.2.2020 10:51 ABONE OL
Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo 6.bölümde neler olacak?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Ramo 6.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı dizi son bölüm ile sevenlerinin karşısına çıktı. Sibel'in düşünceli halleri dikkat çekerken Ramo'nun öldürülmesinden korkan annesin korku dolu anları izleyenleri etkiledi. Heyecan ve aksiyonun hız kesmediği dizi Ramo 6.bölüm fragmanı da yayınlandı. Ramo yeni bölümde neler olacak?

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sibel'in gözyaşları içinde büyük bir pişmanlık yaşadığı görülürken, Ramo ile arasındaki yüzleşme dikkat çekecek.

RAMO 6.BÖLÜM FRAGMAN

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Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo 6.bölümde neler olacak?
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