Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo 6.bölümde neler olacak?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Ramo 6.bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı dizi son bölüm ile sevenlerinin karşısına çıktı. Sibel'in düşünceli halleri dikkat çekerken Ramo'nun öldürülmesinden korkan annesin korku dolu anları izleyenleri etkiledi. Heyecan ve aksiyonun hız kesmediği dizi Ramo 6.bölüm fragmanı da yayınlandı. Ramo yeni bölümde neler olacak?

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sibel'in gözyaşları içinde büyük bir pişmanlık yaşadığı görülürken, Ramo ile arasındaki yüzleşme dikkat çekecek.

RAMO 6.BÖLÜM FRAGMAN