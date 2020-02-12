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Son dakika haberi: 'in babası hayatını kaybetti! Ramazan Evcen kimdir, kaç yaşında ve ?

Edinilen son dakika bilgisine göre, ünlü oyuncu 'in babası hayatını kaybetti. Kanser hastalığı ile mücadele eden Fahriye Evcen'in babasının hastalığı geçtiğimiz yılın sonlarında aniden nüksetmişti. Ramazan Evcen, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından, 'Ramazan Evcen kimdir, kaç yaşında ve ?' sorusunun yanıtı günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 12.2.2020 11:41 ABONE OL
Son dakika haberi: Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti! Ramazan Evcen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliğe imza atan Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen'den kötü haber geldi. Edinilen son dakika bilgisine göre, Ramazan Evcen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fahriye Evcen'in kanser hastalığı ile mücadele eden babasının hastalığı geçen yılın son ayında yeniden nüksetmişti.

RAMAZAN EVCEN KİMDİR VE KAÇ YAŞINDAYDI?

Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından, 'Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?' sorusunun yanıtı oldukça merak edilemeye başlandı. Fahriye Evcen'in baba tarafında Kavala göçmeni olduğu biliniyor. Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini dile getirmişti.

FAHRİYE EVCEN'İN BABASI RAMAZAN EVCEN NEDEN ÖLDÜ?

Baba Ramazan Evcen'in iki yıl önce hastalığı nedeniyle midesinin bir kısmı ameliyatla alınmıştı. Ramazan Evcen bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Son dakika haberi: Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti! Ramazan Evcen kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
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