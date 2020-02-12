Son dakika haberi: Kuruluş Osman kadrosuna 3 bomba transfer! Balgay, Kongar ve Cerkutay kimdir?

Kuruluş Osman'ın 10. yeni bölüm fragmanının yayınlanması ile birlikte heyecan üst seviyeye çıktı. Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman dizisine 3 yeni oyuncu daha katılıyor. Bunlardan en çok merak edilen kişi ise Moğol Komutanı Balgay… Kayı obasını bekleyen Moğol tehlikesine karşı Osman Bey'in nasıl bir yol izleyeceği ise büyük merak konusu oldu. Peki, Balgay, Kongar ve Cerkutay karakterlerine kimler hayat verecek? İşte son dakika haberini detayları!

KURULUŞ OSMAN KADROSUNA 3 BOMBA TRANSFER

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve daha birçok başarılı ismi kadrosunda bulunduran diziye üç yeni oyuncu daha transfer oldu. Balgay, Kongar ve Cerkutay karakterlerine kimlerin hayat verdiği ise araştırılmaya başladı.

İşte o isimler;