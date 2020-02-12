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Son dakika haberi: kadrosuna 3 bomba transfer! , ve kimdir?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi , 10. son bölümü ile heyecanla bekleniyor. Kadrosunda birbirinden başarılı oyuncuları bulunduran diziye 3 yeni oyuncu daha katılıyor. Moğol komutanı ve onunla en yakın adamları Söğüt’e doğru yola çıkıyor. Kayı obasını bekleyen Moğol tehlikesine karşı Osman Bey’in nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman’ın 10. son bölüm fragmanı ve diğer tüm son dakika ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 15:36 ABONE OL
Son dakika haberi: Kuruluş Osman kadrosuna 3 bomba transfer! Balgay, Kongar ve Cerkutay kimdir?

'ın 10. yeni bölüm fragmanının yayınlanması ile birlikte heyecan üst seviyeye çıktı. Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman dizisine 3 yeni oyuncu daha katılıyor. Bunlardan en çok merak edilen kişi ise Moğol Komutanı … Kayı obasını bekleyen Moğol tehlikesine karşı Osman Bey'in nasıl bir yol izleyeceği ise büyük merak konusu oldu. Peki, Balgay, ve karakterlerine kimler hayat verecek? İşte son dakika haberini detayları!

KURULUŞ OSMAN KADROSUNA 3 BOMBA TRANSFER

Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve daha birçok başarılı ismi kadrosunda bulunduran diziye üç yeni oyuncu daha transfer oldu. Balgay, Kongar ve Cerkutay karakterlerine kimlerin hayat verdiği ise araştırılmaya başladı.

İşte o isimler;

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Son dakika haberi: Kuruluş Osman kadrosuna 3 bomba transfer! Balgay, Kongar ve Cerkutay kimdir?
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