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2020 ne zaman başlıyor? Survivor yarışmacıları kim oldu? İşte ünlüler ve gönüllüler takımı tam kadrosu

2020 yarışmacıları özellikle programın başlamasına sayılı günler kala birçok vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. TV8'de yayınlanacak olan programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile bu sezon boy gösterecek olan yarışmacıların isimlerini açıklamıştı. Her yıl farklı konseptler deneyerek izleyicilerinin dikkatini çeken yapım bu sene çekimlerine başlanan programda Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım ve Tayfun Erdoğan gibi birçok ünlü ismin olacağını açıkladı. İnternet üzerinden 2020 Survivor ne zaman başlayacak sorusu araştırılırken yapımın sıkı takipçileri ünlüler ve gönüllüler takımında kimler var sorusuna da yanıt arıyor. Peki, Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları kimler? Yarışma ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 12:15 ABONE OL
Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor yarışmacıları kim oldu? İşte ünlüler ve gönüllüler takımı tam kadrosu

Türk yayın tarihinin uzun soluklu yarışma programları arasında yerini alan 2020 yarışmacıları geçtiğimiz günlerde programın yapımcısı olan tarafından açıklanmıştı. Binlerce vatandaş tarafından heyecanla beklenen yarışma için geri sayım şimdiden başlarken ünlüler takımı ve gönüllüler takımı içerisinde bulunan isimler oldukça dikkat çekti. Özellikle de Survivor 2020 ünlüler takımı içerisinde bulunan Uğur Pektaş, Ersin Korkut, Tayfun Erdoğan ve Sercan Yıldırım gibi ünlü isimlerin hayranları programın tüm detaylarını araştırmaya devam ediyor. Her sezonda izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan yarışmanın başlayacağı tarihe ise sayılı günler kaldı. Peki, Survivor 2020 ne zaman ve hangi tarihte başlıyor? Ünlüler ve gönüllüler takımında bu sezon hangi isimler olacak? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

SURVIVOR 2020 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU? YARIŞMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zor yaşam şartları altında, birbirinden farklı parkurlarda mücadelenin yaşanacağı Survivor 2020, 16 Şubat 2020 tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelecek. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Ünlüler ve Gönüllüler takımının tam kadrosunu paylaştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Survivor'a katılacak yarışmacılar merak konusu oldu.

İşte detaylar...

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