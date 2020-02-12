Survivor 2020 ne zaman başlıyor? Survivor yarışmacıları kim oldu? İşte ünlüler ve gönüllüler takımı tam kadrosu

Türk yayın tarihinin uzun soluklu yarışma programları arasında yerini alan Survivor 2020 yarışmacıları geçtiğimiz günlerde programın yapımcısı olan Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Binlerce vatandaş tarafından heyecanla beklenen yarışma için geri sayım şimdiden başlarken ünlüler takımı ve gönüllüler takımı içerisinde bulunan isimler oldukça dikkat çekti. Özellikle de Survivor 2020 ünlüler takımı içerisinde bulunan Uğur Pektaş, Ersin Korkut, Tayfun Erdoğan ve Sercan Yıldırım gibi ünlü isimlerin hayranları programın tüm detaylarını araştırmaya devam ediyor. Her sezonda izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan yarışmanın başlayacağı tarihe ise sayılı günler kaldı. Peki, Survivor 2020 ne zaman ve hangi tarihte başlıyor? Ünlüler ve gönüllüler takımında bu sezon hangi isimler olacak? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

SURVIVOR 2020 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU? YARIŞMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zor yaşam şartları altında, birbirinden farklı parkurlarda mücadelenin yaşanacağı Survivor 2020, 16 Şubat 2020 tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelecek. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Ünlüler ve Gönüllüler takımının tam kadrosunu paylaştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Survivor'a katılacak yarışmacılar merak konusu oldu.

İşte detaylar...